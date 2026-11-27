Le président argentin, le libéral Javier Milei, défend un projet de budget pour 2027 toujours aussi offensif et marqué par des hypothèses particulièrement positives : croissance économique de 4 %, excédent primaire de 1,1 % du PIB, consommation privée en hausse de 3,4 %, inflation attendue à 18 % contre 29 % cette année et… 250 % lors de l’arrivée au pouvoir de Javier Milei il y a trois ans. Détail intéressant : depuis l’arrivée de Milei, les baisses d’impôts représentent environ 3 points de PIB, et pourtant le gouvernement prévoit que les recettes de l’État fédéral (hors provinces) augmenteront de 21,1 % du PIB en 2026 à 21,7 % en 2027, grâce au retour de la croissance. Comme quoi baisser les impôts n’appauvrit pas forcément l’État…La courbe de Laffer n’est pas un mythe et l’empereur romain Tibère avait raison de dire « tonds, mais n’écorche pas », principe connu aussi sous la formulation « trop d’impôt tue l’impôt ».

Milei veut aussi réformer en profondeur la charte de la banque centrale. En 2012, sous Cristina Kirchner, celle-ci s’était vu assigner, en plus de la stabilité de la monnaie, des objectifs d’emploi et de « développement économique avec équité sociale ». Ce qui servait surtout de prétexte pour faire tourner la planche à billets. Ces objectifs seraient supprimés : la banque centrale n’aurait plus qu’une mission, défendre la valeur du peso. Surtout, il lui serait interdit de financer l’État fédéral, les provinces et les communes. Fini les « avances transitoires » au Trésor, qui permettaient de couvrir le déficit en créant de la monnaie. Fini aussi les « lettres intransférables », ces titres de dette non négociables que le Trésor remettait à la banque centrale en échange de ses dollars, pour puiser indirectement dans les réserves du pays. Milei a salué la fin de « plus de 90 ans d’escroquerie » consistant à fabriquer de la monnaie pour financer le déficit.

Enfin, le ministère de la Dérégulation, dirigé par Federico Sturzenegger, a modifié ou supprimé le mois dernier 2 937 normes, dont certaines que les agents économiques étaient tenus de respecter… alors que les décrets d’application n’avaient même pas été publiés.