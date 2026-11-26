Alors qu’une large partie des recettes publicitaires sont captées par les géants du numérique, le gouvernement a imaginé de favoriser la presse écrite en obligeant les plus gros annonceurs (budget de plus d’un million par an) à affecter un certain pourcentage de leurs dépenses publicitaires, dans la limite d’un montant à fixer par décret et de 10% ou 15 % au plus, aux sites internet de la presse « concourant au pluralisme des idées ».

Ce financement contraint de la presse a fait bondir les patrons de presse. Jean-Luc Chetrit, président de l’Alliance pour les chiffres de la presse et des médias (ACPM), a présenté sa démission en considérant que « Cette mesure nuirait à l’image de ces médias, dans lesquels les annonceurs n’achèteraient plus des espaces par conviction, ou pour l’efficacité de leurs messages, mais par obligation ». D’autres représentants de la presse ont observé que cette mesure reviendrait à subventionner un peu plus les médias au risque de les diviser entre eux sur les règles d’affectation. « La presse d’information politique et générale ne doit pas être un mal nécessaire », abonde Louis Dreyfus, président du Groupe Le Monde, également opposé à ce projet.

Il faut saluer ce sursaut de la presse qui, pour une fois, ne demande pas à être subventionnée mais à vivre de son art et de son travail. Elle a raison. L’avenir de la presse ne peut être que dans sa capacité à donner envie de la lire.

Alors allons au bout du raisonnement et supprimons toutes les aides à la presse estimées en 2025 à 144,7 M€ d’aides directes (transport et diffusion : 114,2 M€, pluralisme : 21,8, investissement et modernisation : 8,6) et environ 400 M€ d’aides indirectes, essentiellement sous forme d’avantages fiscaux et tarifaires (TVA à taux réduit :116 M€, tarifs postaux privilégiés : 211 M€ …).

Est-il normal que le journal L’Humanité vive essentiellement de l’argent du contribuable sans son consentement ?