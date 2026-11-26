Le 26 novembre, Reporters sans frontières a saisi l’Arcom pour demander la suspension de CNews pendant un mois. Ou, au moins, l’interruption de trois émissions : « L’Heure des pros 2 », « 100 % Frontières » et « Face à Philippe de Villiers ». Son grief ? Elle estime, après avoir passé au crible 61 heures de programmes de septembre, que près de 90 % des opinions exprimées vont dans le même sens et que la chaîne serait « saturée par une petite poignée de thématiques chères à l’extrême droite ». « Immigration, insécurité, islamisme, débats identitaires, critiques de la gauche et de l’audiovisuel public concentrent près des deux tiers des sujets abordés », pointe-t-elle. L’ONG parle de « bourrage de crâne » et de « péril démocratique ».

Il y a quelque chose d’invraisemblable dans cette démarche : une organisation dont la raison d’être est de défendre la liberté de la presse voudrait que l’on muselle une chaîne ! RSF se donne pour mission de défendre « le pluralisme et l’indépendance du journalisme ». Elle trouverait normal aujourd’hui qu’un régulateur d’État prive des centaines de milliers de téléspectateurs d’un média qu’ils choisissent librement de regarder… Ailleurs dans le monde, RSF dénonce les gouvernements qui ferment des chaînes au motif qu’elles diffuseraient des idées dangereuses. En France, elle fait le contraire !

L’avocat de l’ONG souhaiterait qu’une décision fût rendue avant l’élection présidentielle. Autrement dit, il s’agit de faire taire une voix dissonante au moment même où le débat démocratique devrait être le plus ouvert. Comme par hasard, sa requête intervient seize jours après le classement par l’Assemblée d’une pétition réclamant la suppression de CNews : ce qu’on n’a pu obtenir par la voie politique, on tente de l’arracher par la voie administrative.

RSF a-t-elle jamais émis une objection en ce qui concerne France Inter ou France Télévisions ? A-t-elle demandé leur suspension, après la diffusion du rapport Alloncle qui a pourtant mis en évidence leurs biais idéologiques ? Non. Pourtant ces médias sont financés par tous les contribuables, quelles que soient leurs opinions. Alors que personne n’est obligé de financer, ni de regarder, CNews. Le pluralisme, c’est cela : admettre l’existence de médias différents. Le « péril démocratique » que dénonce l’ONG, c’est très précisément celui qu’elle appelle de ses vœux : l’uniformisation générale sous le contrôle d’un gendarme de la pensée.

La réponse à ce péril est claire : il faut mettre fin à l’attribution politique des fréquences, cesser de mesurer les opinions au chronomètre et privatiser l’audiovisuel public. La liberté d’expression repose sur un principe libéral fondamental : une opinion se combat par une autre opinion et des arguments, pas par une interdiction.