Interviewé sur France Inter, Gabriel Zucman a affirmé : « Nous voulons alerter sur le fait que les milliardaires menacent nos démocraties ». Il a aussi dénoncé « l’extrême richesse détenue, selon lui, par environ 3 000 ménages dans le monde, l’équivalent de 17% du PIB mondial ».
Au-delà du discours délirant sur ces « menaces » (on a vu leur inanité lors des midterms cette année), la comparaison censée impressionner le public sur l’évolution de la fortune d’une poignée de riches rapportée au PIB sur 40 ans est une grande manipulation. Voici pourquoi.
– sur la même période, les 40 dernières années, le patrimoine global de l’ENSEMBLE des ménages a beaucoup augmenté : il est passé de 300 % à 600 % du PIB ;
– cette évolution traduit la forte hausse de la valeur des actifs mobiliers et immobiliers, et notamment des valeurs des entreprises au cours des dernières décennies, sous l’effet de l’innovation technologique et de la mondialisation, et du déséquilibre offre/demande s’agissant de l’immobilier ; la hausse de la valeur des stocks, immobilier et actions, n’avait aucune raison d’être calée sur celle du flux de l’activité économique, le PIB ;
– c’est encore plus net si l’on regarde directement la valorisation des marchés financiers : aux Etats-Unis, celle-ci a plus que quadruplé par rapport au PIB sur la période ; la fortune des milliardaires, pour l’essentiel la valorisation de grandes entreprises, suit forcément cette évolution ;
– et si c’est encore un peu plus prononcé pour le seul 0,0001% qui obsède Zucman, c’est parce que les 3000 plus riches de 2026 n’étaient pas les mêmes en 1987 ! C’est le bien connu « biais du survivant » en finance : le top d’aujourd’hui correspond à une forme de super sélection a posteriori des plus performants et hors normes, qui ont survécu aux crises, pris les meilleures vagues d’innovation et d’acquisitions, et pour une grande part n’existaient même pas il y a quarante ans (l’empire Musk, Google, Meta, Nvidia, Anthropic, Open AI…) !!!
Derrière un supposé scandale manigancé par une poignée d’individus, il y a une évolution parfaitement logique et globale au cours d’une période exceptionnelle de l’histoire, la grande mondialisation de l’économie de marché et la révolution technologique numérique.
11 réponses
Peut on arrêter de faire de la pub a ce gauchiste universitaire en mal de reconnaissance???
Piketty et lui ont déjà eu droit à plusieurs articles récents
Vous avez en grande partie raison mais si nous ne le faisons pas (avec des arguments chiffrés), qui va le faire ? Il est tous les jours dans les médias face à des journalistes qui n’arrivent pas à le contrer !
Certes il vient vendre régulièrement sa soupe sur les chaînes d infos en continue….
Mais doit on en rajouter une louche????
Il occupe l’espace médiatique. Il faut qu’on intervienne de temps en temps c’est vrai.. sinon, qui le fera ?
Merci de le faire . En effet aucun journaliste mainstream ne le fera. La balance journalistique tout comme celle de la plupart des juges est tout sauf horizontale, appliquant le principe d’Oswald Baudot à la lettre.
Ah c’est comme en sport , ceux qui arrivent sur le podium ont piqué la vitesse à tous ceux qui sont assis sur leur sofa à les regarder. Je crois que l’on peut l’affirmer sans détour : la démocratie est menacée par une poignée de sportifs
J’hésite : est-il envieux de ces riches qui pourtant fournissent des emplois ? Ou bien pense-t-il vraiment ce qu’il dit ? Encore un qui veut exciter les populations comme Mélenchon
Ce sont plutôt les gauchistes comme lui qui menacent vraiment nos démocraties comme on le constate en occident.
Il ferait mieux de dénoncer les risques réels que Mélenchon fait courir à la démocratie ( la vraie ; pas celle que l’on affuble de l’adjectif » populaire » pour la rendre acceptable aux yeux du monde !!!) !!!!
J’aime généralement vos analyses, et la liberté d’entreprendre. Elles me semble ici trouver leurs limites. Quand vous dites pour contester son affirmation : « Nous voulons alerter sur le fait que les milliardaires menacent nos démocraties ».
Au-delà du discours délirant sur ces « menaces » (on a vu leur inanité lors des midterms cette année) ». Le fait que des ultra-riches imposent les politiques qui les arrangent par les médias qu’ils ont acheté est effectivement anti démocratique ! Toute vérité n’est que partielle, et devient fausse quand on l’étends hors de son domaine de validité. De même qu’étendre la redistribution au delà des richesse produites !
Si les milliardaires n’achetaient pas des médias, ces médias ne pourraient pas survivre. De plus, il y a des médias de droite et de gauche qui ont été achetés par des milliardaires.