Interviewé sur France Inter, Gabriel Zucman a affirmé : « Nous voulons alerter sur le fait que les milliardaires menacent nos démocraties ». Il a aussi dénoncé « l’extrême richesse détenue, selon lui, par environ 3 000 ménages dans le monde, l’équivalent de 17% du PIB mondial ».

Au-delà du discours délirant sur ces « menaces » (on a vu leur inanité lors des midterms cette année), la comparaison censée impressionner le public sur l’évolution de la fortune d’une poignée de riches rapportée au PIB sur 40 ans est une grande manipulation. Voici pourquoi.

– sur la même période, les 40 dernières années, le patrimoine global de l’ENSEMBLE des ménages a beaucoup augmenté : il est passé de 300 % à 600 % du PIB ;

– cette évolution traduit la forte hausse de la valeur des actifs mobiliers et immobiliers, et notamment des valeurs des entreprises au cours des dernières décennies, sous l’effet de l’innovation technologique et de la mondialisation, et du déséquilibre offre/demande s’agissant de l’immobilier ; la hausse de la valeur des stocks, immobilier et actions, n’avait aucune raison d’être calée sur celle du flux de l’activité économique, le PIB ;

– c’est encore plus net si l’on regarde directement la valorisation des marchés financiers : aux Etats-Unis, celle-ci a plus que quadruplé par rapport au PIB sur la période ; la fortune des milliardaires, pour l’essentiel la valorisation de grandes entreprises, suit forcément cette évolution ;

– et si c’est encore un peu plus prononcé pour le seul 0,0001% qui obsède Zucman, c’est parce que les 3000 plus riches de 2026 n’étaient pas les mêmes en 1987 ! C’est le bien connu « biais du survivant » en finance : le top d’aujourd’hui correspond à une forme de super sélection a posteriori des plus performants et hors normes, qui ont survécu aux crises, pris les meilleures vagues d’innovation et d’acquisitions, et pour une grande part n’existaient même pas il y a quarante ans (l’empire Musk, Google, Meta, Nvidia, Anthropic, Open AI…) !!!

Derrière un supposé scandale manigancé par une poignée d’individus, il y a une évolution parfaitement logique et globale au cours d’une période exceptionnelle de l’histoire, la grande mondialisation de l’économie de marché et la révolution technologique numérique.