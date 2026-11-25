Près d’un salarié sur deux (47 %) travaille alors que son état de santé aurait justifié un arrêt, selon le baromètre national sur la santé et les conditions de travail publié le 25 novembre par OpinionWay auprès de 1 000 actifs du public et du privé. Pour la moitié de ces salariés, il s’agit de ne pas perdre de salaire.

La gauche et les syndicats y verront la preuve de la dureté des employeurs. C’est surtout la preuve de l’échec d’un système. Les Français paient des cotisations sociales parmi les plus élevées d’Europe, mais lorsqu’ils tombent malades, ils sont mal couverts. Trois jours de carence dans le privé, des indemnités journalières limitées à la moitié du salaire et un plafond que l’État a abaissé de 1,8 à 1,4 Smic en avril 2025. On paie toujours autant, on reçoit de moins en moins.

La France bat dans le même temps des records d’absentéisme : le taux a atteint 6 % au premier semestre 2026 selon le courtier Verlingue, porté par des arrêts toujours plus longs, notamment chez les moins de 40 ans. Le système est à la fois trop généreux pour certains et trop pingre pour d’autres. Il ne sait ni contrôler les abus ni protéger ceux qui ont besoin de lui, parce qu’il impose à tous le même contrat.

Le salarié n’a aucune prise sur ce système. Il n’a pas son mot à dire : assureur, niveau de couverture, délai de carence, tout est décidé pour lui par le monopole étatique de la Sécurité sociale. Les jours de carence ne sont pas le problème, ils limitent les abus. Le problème est que le salarié ne peut pas décider lui-même de s’assurer pour les couvrir. L’Allemagne (à partir d’un certain niveau de rémunération), les Pays-Bas, la Suisse et d’autres pays ont pourtant montré une autre voie : l’assurance y est obligatoire, mais chacun choisit son assureur, sans que la concurrence ait dégradé la qualité des soins.

La solution n’est pas d’augmenter encore les cotisations pour financer des indemnités plus généreuses. Elle est au contraire de les baisser massivement, de rendre au salarié son salaire complet et de lui laisser la liberté de s’assurer comme il l’entend contre la perte de revenu. C’est à ces seules conditions qu’il n’aura pas à faire un choix cornélien entre sa santé et ses fins de mois.