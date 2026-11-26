Dans une interview récente, Marine Le Pen a répondu à un certain nombre de questions sur l’avenir des jeunes. « Comment faire pour que les jeunes talents français restent en France pour entreprendre et investir ? » lui a demandé Louise Montagnon, responsable du syndicat UNI à Bordeaux et militante RN. Réponse de Mme Le Pen : les jeunes de moins de 30 ans ne paieront pas d’impôt sur le revenu (IR) jusqu’à 4 fois le SMIC, et le permis de conduire sera pris en charge par l’État – non pour « acheter les voix des jeunes, mais parce qu’il est essentiel, pour un jeune qui veut travailler, de pouvoir se déplacer en voiture », notamment à la campagne. Une autre idée serait de permettre aux jeunes de voyager « gratuitement » en train aux heures creuses « sans se ruiner ».

Un programme très ambitieux qui a toutes ses chances d’inverser la tendance de la fuite des cerveaux en France! En prenant l’exemple des ingénieurs, leur taux d’expatriation a augmenté pour la deuxième année consécutive (15 % fin 2024, contre moins de 12 % en 2022 et 13 % en 2023). Le baromètre Syntec-Ipsos BVA avait d’ailleurs montré que la hausse des revenus nets faisait partie des facteurs susceptibles de faire rester ceux qui envisagent de s’expatrier, et non le permis de conduire ou les billets de train SNCF.

Quant à l’exonération de l’IR jusqu’à 4 fois le SMIC, elle n’est pas utile : une grande partie des moins de 30 ans n’en paient pas, ou peu, parce qu’ils sont encore en études ou débutent leur carrière. Sachant que seulement 48 % des foyers fiscaux l’ont acquitté en 2025, le bénéfice se concentrerait en réalité sur une minorité de jeunes déjà très bien payés. Le RN chiffre lui-même le coût de la mesure à 2 milliards d’euros par an. Qui paierait ? Marine Le Pen ne dit mot.

Elle poserait également des problèmes juridiques évidents : exonérer de l’impôt sur le seul critère de l’âge risque d’être inconstitutionnel. Dans sa décision du 29 décembre 2009, le Conseil constitutionnel a censuré des régimes d’exemption parce qu’ils étaient devenus si étendus qu’ils créaient une « rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ». Le précédent est d’autant plus gênant que les amendements déposés par les députés RN sur cette même mesure la réservaient aux « personnes de nationalité française » : un critère autrement plus fragile encore.

À moins, peut-être, que l’objectif de Mme Le Pen soit de faire de la France un paradis fiscal pour les jeunes, tout en maintenant la pression fiscale sur tous les autres. Le mal français est pourtant connu : les prélèvements obligatoires, le coût du travail et la bureaucratie. Les jeunes talents n’ont pas besoin de plus d’État qui distribue, mais de moins d’État qui prélève