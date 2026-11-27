Selon les données révisées publiées vendredi par l’Insee, le PIB a reculé de 0,2 % au troisième trimestre (contre −0,1 % en première estimation). Un trimestre de recul de plus et la récession « technique » est là. Force est de constater que cela ne va pas bien, ce qui n’est pas étonnant à quatre mois d’une présidentielle à très haut enjeu et dans un pays caractérisé par l’un des plus hauts niveaux de pression fiscale au monde et de règlementations tatillonnes. L’acquis de croissance, c’est-à-dire la croissance annuelle obtenue si le PIB stagnait au dernier trimestre, ne dépasse pas 0,1 % pour l’ensemble de 2026 à fin septembre. Pour atteindre l’objectif gouvernemental de 0,5 % de croissance sur l’année il faudrait environ +1,4 % au quatrième trimestre en rythme annuel, ce qui semble impossible.

Par ailleurs, l’inflation a reculé, ce qui est logique dans une conjoncture atone, à 2,9 % sur un an en novembre, contre 3,4 % en octobre (estimation provisoire). Enfin, le taux de chômage, calculé selon les critères du Bureau international du travail, est resté quasi stable au troisième trimestre, à 8,2 % de la population active, en hausse de 0,4 point sur un an. Ce qui représente 2,6 millions de chômeurs. L’emploi est considéré par la grande majorité des économistes comme la seule réussite de la politique de l’exécutif, en comparaison des comptes extérieurs, déficit budgétaire, compétitivité, désindustrialisation, etc. Mais le taux de chômage reste à un niveau relativement élevé, supérieur à celui de la plupart des pays européens ; seules la Finlande, l’Espagne et la Suède font pire.