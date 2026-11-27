Un beau voyage en Absurdistan dans l’Education nationale ! Car si Jean Deichel, professeur de français, ressent une solitude infinie, ses élèves sont loin d’en être la cause première. Au contraire, dès son premier cours en collège ceux-ci adhèrent totalement à la poésie étudiée. C’est à cette joie que ce capésien et agrégé de Lettres va s’efforcer d’initier. Malheureusement l’accueil reçu dans cette école de banlieue est des plus déstabilisants. La direction, austère et inamicale, l’accueille avec un scepticisme très net quant à l’utilité de ses diplômes, lui impose un stage obligatoire au fond d’une classe, puis il subit le harcèlement d’un inspecteur au niveau inférieur au sien, un emploi du temps dérisoire et honteux, un salaire qui n’arrive pas, un corps enseignant mesquin, bref une atmosphère anxiogène au maximum augmentée par des heures de transport d’une banlieue à l’autre.

C’est ainsi que Jean Deichel va de déceptions en déceptions, fait de l’absentéisme, prend des antidépresseurs et finit par perdre pied. Et c’est à ce moment que les jeunes se vengent. Arrivera-t-il à se relever ? Très beau livre dont le titre aurait dû être : La grâce des professeurs est infinie. Car c’est une grâce d’encourager la jeunesse à trouver son salut dans le grand saut, celui de la connaissance et de l’accomplissement. « Sinon vous aurez une vie morte, une vie éteinte, une vie désertée par la musique et par la poésie, et donc par l’amour ».

Acheter le livre