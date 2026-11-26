On les dit hostiles au libéralisme : les enquêtes disent l’inverse. Ce n’est pas l’idée qu’ils rejettent, c’est l’étiquette et ceux qui la portent sans en accepter les conséquences.

La jeunesse française entretient avec la liberté une relation que l’on décrit mal. Six jeunes sondés sur dix ont une opinion positive du libéralisme, contre 55 % de la population générale ; 80 % ont une bonne opinion de l’entreprise et 60 % veulent travailler dans le privé. Le profit, l’économie de marché et la compétitivité recueillent respectivement 58, 60 et 68 % d’avis favorables. Un baromètre publié en octobre 2026 ajoute que 51 % des 18-24 ans souhaitent un jour diriger une entreprise. Ce n’est donc pas l’idée qu’ils refusent.

Ce qu’ils refusent, c’est le mot, et plus encore ceux qui le portent. Car il existe une différence entre être libre en droit et se sentir l’auteur de sa propre existence : choisir son métier n’a pas le même sens selon que l’on dispose d’un soutien familial ou que le prochain loyer interdit toute hésitation. La liberté ne se réduit pourtant pas à une somme de ressources. Elle commence dans cette conviction fragile : notre avenir n’est pas entièrement écrit par les circonstances de notre naissance.

Un discours sur l’effort ne suffit pas

Le malentendu commence là. Lorsque la pensée libérale devient un simple discours sur l’effort, elle semble demander aux individus d’assumer seuls les conséquences d’un monde qu’ils n’ont pas choisi. Mais lorsqu’elle retrouve son interrogation première sur les limites du pouvoir, elle prend une autre dimension. Qui peut décider de la vie d’autrui ? Au nom de quelle compétence, de quelle supériorité, de quelle promesse de bonheur ? Aucun pouvoir ne devrait être dispensé de répondre.

La liberté suppose que personne ne possède une connaissance suffisante du bien pour imposer à tous une seule manière de vivre. Une société libre accueille des ambitions contradictoires : entreprendre ou transmettre, s’enraciner ou partir, rechercher la réussite matérielle ou lui préférer du temps. Le libéralisme perdrait son sens s’il remplaçait les anciennes obligations collectives par une injonction à devenir performant, rentable et constamment disponible.

Il y a donc quelque chose de profondément libéral dans le refus de laisser une institution, une origine sociale ou un employeur définir entièrement ce que l’on peut devenir. On convaincra difficilement un jeune de la vertu de la concurrence si ceux qui la célèbrent cherchent surtout à s’en protéger. La défense du marché n’a de cohérence que si elle accepte de mettre en question les avantages des acteurs déjà installés.

Car le marché n’est pas une autorité morale chargée de distribuer à chacun la récompense exacte de sa valeur. Il organise des échanges, révèle des besoins, permet des initiatives ; il ne prononce aucun jugement sur la dignité des personnes. Une pensée libérale qui veut parler à la jeunesse doit défendre la création de richesses sans faire de la richesse la mesure de toute chose.

Ce qui ferme les portes a un nom

La responsabilité individuelle reconnaît la capacité humaine à agir ; elle n’explique pas à elle seule la réussite et l’échec. Tout attribuer aux structures efface la personne ; tout attribuer à la volonté efface le monde. Entre ces deux simplifications, une politique de liberté préserve la possibilité d’agir sans transformer chaque difficulté en faute personnelle.

Encore faut-il dire d’où viennent les obstacles. Un logement inaccessible n’est pas une fatalité : c’est le produit de l’encadrement des loyers, des normes de construction et d’un demi-siècle de politiques qui ont organisé la pénurie plutôt que l’abondance. Un diplôme érigé en frontière n’est pas davantage un accident : la France compte près de 250 professions réglementées, dont l’accès suppose un titre et parfois une autorisation administrative d’installation. Une démarche incompréhensible n’est pas une malchance : c’est une règle écrite. Derrière chaque obstacle se trouve autre chose qu’un coût économique — une possibilité de vie suspendue, et presque toujours une décision publique.

L’État ne saurait fabriquer l’indépendance de chacun à sa place. Il peut garantir le droit, protéger les contrats, empêcher les abus. Mais une décision prise pour tous n’épouse jamais la diversité des situations aussi finement que ceux qui les vivent. La puissance publique devient contestable lorsqu’elle confond sa capacité à organiser avec le droit de prescrire les aspirations légitimes.

C’est ici que la protection retrouve sa place, et ses limites. Elle rend l’audace possible lorsqu’elle empêche qu’un échec détruise toute perspective de recommencement ; elle réduit l’autonomie lorsqu’elle soumet durablement l’individu à la décision d’une administration. Aide-t-on une personne à retrouver la maîtrise de sa trajectoire, ou lui demande-t-on d’y renoncer en échange de sa sécurité ?

Consentir à être surpris

Simplifier les règles et ouvrir les marchés ne relève donc pas de la seule gestion : il s’agit de permettre à chacun de commencer sans attendre l’autorisation sociale d’être à sa place. Encore faut-il accepter ce que cette ouverture implique. Une jeunesse libre ne choisira pas nécessairement les métiers, les modes de vie ou les convictions que ses aînés jugent souhaitables. On ne peut célébrer la liberté tout en exigeant qu’elle confirme nos préférences. Sa valeur apparaît précisément lorsqu’elle protège un choix que nous n’aurions pas fait.

Le libéralisme ne gagnera donc pas les jeunes en leur demandant d’adhérer à une étiquette : au fond, ils y adhèrent déjà. Il doit montrer qu’il prend leur existence au sérieux sans leur promettre un monde délivré de toute incertitude. Choisir, c’est renoncer à la garantie que quelqu’un sait mieux que nous où aller. Cette inquiétude devient féconde si l’erreur n’est pas une condamnation et si le départ n’est pas un privilège.

Une société libre ne garantit pas à chacun un destin heureux. Elle refuse qu’un destin lui soit assigné. C’est dans cette ambition, à la fois modeste et immense, que le libéralisme peut retrouver sa force : laisser l’avenir ouvert, et rendre cette ouverture réelle pour ceux qui n’ont encore rien commencé.