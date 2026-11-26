L’association des « Millionnaires patriotes » lance sa branche française. Créée aux États-Unis en 2010, l’association est déjà présente au Royaume-Uni et au Canada. Parmi ses membres, l’entrepreneur Maxime Kurkdjian qui dénonce « un système fiscal dans lequel, selon lui, les plus grandes fortunes contribuent proportionnellement moins que le reste de la population ». Leur objectif : peser sur le débat électoral.

Saluons d’abord la générosité de la démarche. Saluons ensuite sa parfaite inutilité. Car rien, absolument rien, n’interdit à un contribuable de verser au Trésor public davantage que ce qu’il doit. Il suffit d’un virement. L’administration fiscale, que l’on sache, n’a jamais refusé un chèque.

Mais nos millionnaires ne veulent pas payer plus. Ils veulent que les autres paient plus. Nuance. Il ne s’agit pas pour eux de donner, mais d’obliger. Le vieux réflexe de la gauche, en somme, version beaux quartiers : interdire, réglementer, taxer, et de préférence le voisin.

Faut-il leur rappeler que la France figure déjà sur le podium mondial des prélèvements obligatoires ? Que l’impôt sur la fortune a fait fuir des milliers de contribuables et leurs capitaux ? Nos patriotes l’ont visiblement oublié. Ou peut-être s’en moquent-ils.

Il faut noter que les plus ardents partisans de l’impôt sont souvent ceux qui ont déjà fait fortune. Ils peuvent se payer le luxe de la vertu fiscale. Les entrepreneurs qui créent les richesses de demain, eux, n’ont pas ce loisir. Ils finissent par s’exiler, quand ils ne renoncent pas tout simplement à entreprendre.

Le patriotisme ne consiste pas à réclamer davantage d’impôts pour autrui. Il consiste à créer des richesses, des emplois et à laisser les autres en faire autant. Mais que voulez-vous ? Il est plus facile de se donner bonne conscience que de défendre la liberté.