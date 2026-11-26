David Lisnard, candidat déclaré à la présidentielle, a présenté son programme éducatif, qui reprend largement les propositions défendues par l’IREF depuis des années.

En premier lieu, il propose de donner aux chefs d’établissement des collèges et des lycées la liberté de recruter, en l’associant à une hausse de 20 % de la rémunération des professeurs en cinq ans. Les professeurs pourront ainsi candidater aux établissements qu’ils souhaitent, et les chefs d’établissement recruter les professeurs qu’ils jugent les meilleurs. C’est d’ailleurs précisément ce qui se passe dans l’enseignement privé et dans de nombreux établissements du supérieur (écoles de commerce ou d’ingénieurs post-bac, pour ne citer qu’elles).

De plus, la carte scolaire sera « supprimée progressivement ». Les familles pourront ainsi placer leurs enfants là où la méthode pédagogique leur semble la mieux adaptée, et non là où l’État leur dit d’aller. Un foisonnement des méthodes permettra aux meilleurs de se démarquer, de même que la destruction créatrice décrite par Schumpeter élimine les entreprises les moins performantes et pérennise les plus performantes.

De même, les programmes seront libérés des carcans étatiques, ce qui permettra aux écoles de se différencier. Les familles pourront donc choisir l’établissement qui convient à leur(s) enfant(s) « sur la base de critères et indicateurs transparents ». Néanmoins, cette liberté s’exercera autour d’un tronc commun. D’où l’instauration d’un certificat de fin de primaire pour tous les élèves, dont la validation conditionnera l’entrée au collège. Les enquêtes PISA, sur lesquelles nous avons souvent écrit, montrent d’ailleurs qu’un programme unique imposé par l’État nivelle par le bas. Des groupes de niveau et une initiation précoce au latin, au grec (expérimentée avec succès à Cannes, rappelle David Lisnard dans son programme) et à la philosophie seront mis en place, ainsi qu’une éducation artistique et culturelle.

D’autre part, le candidat à la présidentielle affirme l’équivalence entre « intelligence manuelle » et « intelligence théorique ». Il souhaite revitaliser les filières professionnelles et manuelles, pour les adapter aux besoins locaux des entreprises.

Enfin, le libre choix de l’école par les familles aura un effet direct sur les établissements grâce à la mise en place du chèque-éducation (qui alloue des fonds publics là où les élèves étudient). Ainsi, un établissement délaissé par les élèves et les parents verra ses financements publics diminuer, ce qui incitera les établissements à rivaliser d’excellence.