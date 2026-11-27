Entretien avec Jonathan Pinet, auteur de Sophismes fiscaux. Contes du pays où tout se taxe , avec une préface de David Lisnard.

Vous écrivez que, débat après débat, l’argument rationnel glisse sans laisser de trace, et que, puisque la raison ne fonctionne pas, il faut essayer la satire. Est-ce le constat d’échec de l’argumentation économique, des théoriciens et des politiques, ou une division du travail entre ceux qui démontrent avec des arguments et ceux qui font rire ?

Je parlerais plutôt de complémentarité. L’argumentation économique reste indispensable pour répondre aux sophismes, et je n’ai aucune prétention à la remplacer. La satire vient la compléter là où les chiffres et les graphiques ont du mal à porter. L’humour devient alors une arme rhétorique : il fait douter, il fait réfléchir, et il convainc parfois ceux qu’aucun tableau n’aurait ébranlés. Ma méthode est celle de Bastiat dans ses Sophismes économiques : prendre l’adversaire au mot, suivre sa logique jusqu’au bout et laisser l’absurde faire son travail. Au lieu d’opposer des chiffres à d’autres chiffres, je cherche des images qui parlent au public. Le livre imagine ainsi une taxe sur le bonheur, une autre sur les diplômes, une autre encore sur les rapports intimes. Chaque fois, il suffit de dérouler le raisonnement jusqu’au bout pour que l’absurde apparaisse.

Taxer les héritages à 100 %, céder gratuitement les HLM aux locataires, retenir les grandes fortunes à l’aéroport : vous notez vous-même que ces propositions circulent déjà sans ironie. Avez-vous dû renoncer à une invention parce que la réalité l’avait rattrapée, et craignez-vous qu’on vous prenne au mot ?

En matière de fiscalité française, la satire est un exercice difficile, tant la réalité n’est jamais loin derrière. Pour la plupart des contes du livre, j’ai retrouvé des idées ou des propositions plus ou moins proches, que je documente dans la postface. Je n’ai renoncé à aucun récit, mais l’un d’eux s’est matérialisé dans le débat avant même la parution de mon livre. Dans un conte, j’imagine qu’au nom de la protection de l’emploi, on soumet les agents IA aux 35 heures et qu’on les fait cotiser à l’Urssaf. Quelle ne fut pas ma surprise en lisant qu’Olivier Faure proposait, dans le cadre de la primaire de la gauche, de « faire cotiser l’IA » pour financer la protection sociale ! J’espère ne pas retrouver d’autres contes dans les programmes de la présidentielle. Mais je fais confiance aux candidats : leur inventivité fiscale est sans limite, comme l’a montré la taxe avortée sur les gigaoctets, et ils n’ont aucun besoin de moi.

Vous datez le projet de l’automne 2025 et de la taxe Zucman. Pourquoi ?

L’envie d’écrire ce livre est née à l’automne 2025, quand Gabriel Zucman faisait la tournée des plateaux de l’audiovisuel public pour promouvoir sa taxe. Malgré les sophismes évidents de son raisonnement, je voyais que les arguments rationnels ne portaient pas. En face, il y avait une idée simple et morale, et face à la morale, un tableau Excel ne pèse pas lourd. Le jour même de la sortie de mon livre, Gabriel Zucman était de retour sur France Inter pour défendre une proposition encore plus radicale : un impôt exceptionnel de 25 % sur les plus grandes fortunes, censé « régulariser » leur passé fiscal. Autrement dit, une taxation rétroactive sur des impayés imaginaires. Quoi que j’invente, il gardera toujours une longueur d’avance sur la satire.

Si vous êtes devant une salle remplie de jeunes et que vous devez leur donner un seul exemple de votre livre, lequel choisiriez-vous ?

Je prendrais le premier chapitre. Taxer la richesse latente paraît très abstrait quand on parle d’actions, de valorisation d’entreprise ou de revenus disponibles. J’ai donc cherché une image que tout le monde comprend, même sans avoir jamais possédé une action : un appartement parisien estimé à un million d’euros, que l’administration fiscale ampute chaque année d’un morceau pour payer la taxe. On perd d’abord le placard, puis les toilettes, puis une partie du salon. On suit des personnages qui vivent ces amputations avec résignation et inventent toutes sortes de stratégies pour tenir. C’est le mécanisme même d’une taxe sur un patrimoine qui ne produit pas les revenus nécessaires pour la payer : il faut céder l’actif, morceau par morceau.

Le livre paraît en plein examen du budget, préfacé par un candidat déclaré à la présidentielle. Comment tenez-vous alors votre promesse de n’être une charge contre aucun camp ?

Mon introduction le rappelle : notre situation ne date pas d’hier. La France n’a pas connu de budget à l’équilibre depuis 1974, et sa dette n’a cessé de croître depuis. La logique du chéquier et de la dépense toujours plus élevée est partagée à droite comme à gauche. Le livre ne vise donc aucun parti. S’il charge un camp, c’est celui de la taxation et de l’intervention toujours croissante de l’État, un camp qui traverse tous les partis et mène le pays dans une impasse : nous avons les prélèvements obligatoires les plus élevés d’Europe et l’une des dépenses publiques les plus lourdes du monde développé. J’ai demandé à David Lisnard de préfacer le livre parce qu’il est l’une des voix les plus fortes du libéralisme en France, et que ses idées commencent à s’imposer dans le débat public. Ce sont ces idées qui nous rapprochent.

Propos recueillis par Nicolas Lecaussin

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