Après le rapport du Haut Conseil à l’égalité sur « la menace masculiniste », la Ville de Paris lance son MascuRadar : un jeu de cartes rédigé en écriture inclusive, disponible depuis le 25 novembre dans les mairies d’arrondissement. Il s’ajoute à une campagne qui associe des affiches « Le masculinisme tue » dans les rues parisiennes et un appel à projets de 100 000 euros pour les associations afin « de faire de Paris le territoire où grandira la première génération de jeunes hommes pleinement engagés pour l’égalité ».

Chaque carte classe une affirmation sur une jauge rouge. La plupart relèvent du cliché ou de l’opinion, discutable, comme « aujourd’hui les hommes ont perdu leur pouvoir ». Pour donner des airs de scientificité à son initiative, la mairie cite notamment un sondage selon lequel 52 % des hommes considèrent que la société s’acharne sur eux et 53 % se disent trop souvent accusés à tort. Si plus de la moitié des hommes sont « masculinistes », le mot ne désigne plus une dérive marginale, mais une opinion répandue que la mairie entend corriger.

Le problème est que ce terme mélange des phénomènes très différents. D’un côté, le sexisme et la misogynie, qui peuvent se mêler à des propos antisémites et racistes tombant sous le coup de la loi – comme le montre le procès du canal Telegram Femmeblancherie ouvert le 18 novembre – mais aussi les violences et les crimes commis sur des femmes. De l’autre, les simples critiques du féminisme et de certains de ses courants, le mouvement pour les droits des pères, ou encore les tradwives qui prônent un retour au modèle des femmes au foyer des années 1950.

Les critiques sont écartées d’avance : selon l’adjointe communiste Barbara Gomes, le MascuRadar « fait hurler les fachos ». « Pendant des décennies, nous avons appris aux jeunes filles à se méfier des violences sexistes et sexuelles. Il est temps d’apprendre aux jeunes garçons à reconnaître les discours qui les conduisent à les commettre ou à les banaliser », a-t-elle affirmé.

Mais entre la prévention des violences et la volonté d’inculquer aux jeunes une lecture officielle des rapports entre les sexes, il y a un monde. Surtout lorsque cette initiative mobilise de l’argent public, dont 100 000 euros de subventions annoncées. Un jeu de cartes et des affiches imitant les paquets de cigarettes vont-ils protéger les femmes des violences ou du harcèlement ? On peut en douter. En revanche, ils auront le mérite de fournir une occupation à certains adjoints de la mairie de Paris, qui ont l’air de beaucoup s’ennuyer.