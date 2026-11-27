En France, les jeunes générations connaissent de nombreux obstacles qui les empêchent d’accéder à la propriété immobilière. Le patrimoine se concentre en effet chez les générations installées, tandis que les nouveaux entrants doivent souvent compter sur l’héritage pour devenir propriétaires. C’est le constat préoccupant de Bertrand Moine, entrepreneur, dans une étude pour l’IREF.

Au 1er janvier 2026, seuls 57,3 % des ménages français possédaient leur résidence principale – 0,3 point de moins qu’en 2014. Chez les 30-39 ans, la proportion tombe à 47,7 %. La propriété, longtemps considérée comme un aboutissement du travail et de l’épargne, devient de plus en plus difficile d’accès. Et l’héritage arrive trop tard : l’âge moyen auquel on hérite d’un logement est en moyenne de 54 ans.

Cette crise n’est pas seulement celle des prix. C’est aussi celle d’un marché entravé par la fiscalité et la réglementation. Les droits de mutation renchérissent chaque déménagement et figent les seniors dans des maisons devenues trop grandes : 43,1 % des résidences principales seraient sous-occupées. Depuis 2022, le Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) plafonne le taux d’effort à 35 % et la durée d’emprunt à 25 ans. L’administration se substitue ainsi à l’analyse de risque des banques et ferme l’accès au crédit à des ménages pourtant capables de rembourser.

L’enjeu dépasse l’économie. Selon une étude américaine, une jeunesse qui perd l’espoir de devenir propriétaire épargne moins, travaille moins et se radicalise politiquement. Et quand 70 % des ménages sont théoriquement éligibles au logement social, c’est une société de dépendance envers l’Etat, administrée, qui s’installe. C’est précisément ce que nous promet la gauche radicale pour 2027.

Bertrand Moine propose de lever les verrous en écrasant les droits de mutation – d’abord pour les seniors qui se relogent plus petit (184 000 logements remis en circulation en quinze ans) ; en abrogeant les normes contraignantes du HCSF ; en ouvrant aux bailleurs le prélèvement forfaitaire unique, comme les revenus financiers ; ou encore en relevant fortement les plafonds du régime de don familial selon l’âge du bénéficiaire (de 32 000 euros actuellement à 150 000 euros pour les moins de 30 ans et 100 000 euros pour les moins de 40 ans). La défense de la liberté ne va pas sans la défense de la propriété privée.