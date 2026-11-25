Mardi 24 novembre 2026, le journaliste économique de l’émission Télématin, Axel de Tarlé, reprenant un article du quotidien Les Échos (comme souvent), explique que les plateformes de video à la demande payantes (Netflix, Disney +, Prime Video, HBO Max, etc.) sont en perte de vitesse. Les consommateurs reviendraient aux offres gratuites. Et Axel de Tarlé d’inciter les téléspectateurs à revenir à l’offre gratuite de France Télévisions. Les contribuables qui financent, en 2026, pour 2,44 milliards d’euros, le fonctionnement du groupe public apprécieront le côté gratuit de la chose.

Deux minutes plus tard, c’est Camille Dahan qui met en valeur deux collégiennes de Vertou (Loire-Atlantique) qui critiquent la gratuité de la médiathèque accordée par le maire aux élèves ayant obtenu une mention « très bien » au bac et au brevet. Les deux élèves, déléguées de leur classe de 5ème, ont lancé une pétition réclamant la gratuité pour « toutes et tous », jugeant que l’initiative municipale « ajoute encore plus d’inégalité entre les élèves ». Une pétition bien dans l’air du temps, contestant l’idée même de mérite. Le pire, dans cette histoire, est de voir tous les journalistes présents sur le plateau applaudir l’engagement de ces jeunes filles, oubliant encore une fois que, si ce ne sont pas les usagers de la médiathèque qui paient, ce sont forcément les contribuables.

Ajoutons, pour une information complète de nos lecteurs, que l’abonnement annuel à la médiathèque de Vertou est gratuit jusqu’à 12 ans, et coûte 12 euros pour les jeunes de 13 à 18 ans et pour les étudiants jusqu’à 26 ans. Difficile quand même de faire pleurer dans les chaumières pour un euro par mois (soit 2 à 5 fois moins cher que le premier prix d’abonnement mobile pour un collégien).

Le rapport Alloncle a notamment permis de mettre en évidence les biais idéologiques de l’audiovisuel public. La conception de la gratuité que véhiculent les deux journalistes cités en est une nouvelle illustration. Pour que France Télévisions puisse être gratuite, il faudrait d’abord que Monsieur de Tarlé, Madame Dahan et tous leurs collègues soient bénévoles. Chiche ?

Et à Vertou, pourquoi les pétitionnaires ne proposent-elles pas que les habitants alimentent la médiathèque avec des dons de livres, et que les collégiens la gèrent bénévolement en lieu et place du personnel communal ? Là, pour le coup, les deux collégiennes auraient vraiment fait preuve d’audace.