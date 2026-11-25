Mardi 24 novembre 2026, le journaliste économique de l’émission Télématin, Axel de Tarlé, reprenant un article du quotidien Les Échos (comme souvent), explique que les plateformes de video à la demande payantes (Netflix, Disney +, Prime Video, HBO Max, etc.) sont en perte de vitesse. Les consommateurs reviendraient aux offres gratuites. Et Axel de Tarlé d’inciter les téléspectateurs à revenir à l’offre gratuite de France Télévisions. Les contribuables qui financent, en 2026, pour 2,44 milliards d’euros, le fonctionnement du groupe public apprécieront le côté gratuit de la chose.
Deux minutes plus tard, c’est Camille Dahan qui met en valeur deux collégiennes de Vertou (Loire-Atlantique) qui critiquent la gratuité de la médiathèque accordée par le maire aux élèves ayant obtenu une mention « très bien » au bac et au brevet. Les deux élèves, déléguées de leur classe de 5ème, ont lancé une pétition réclamant la gratuité pour « toutes et tous », jugeant que l’initiative municipale « ajoute encore plus d’inégalité entre les élèves ». Une pétition bien dans l’air du temps, contestant l’idée même de mérite. Le pire, dans cette histoire, est de voir tous les journalistes présents sur le plateau applaudir l’engagement de ces jeunes filles, oubliant encore une fois que, si ce ne sont pas les usagers de la médiathèque qui paient, ce sont forcément les contribuables.
Ajoutons, pour une information complète de nos lecteurs, que l’abonnement annuel à la médiathèque de Vertou est gratuit jusqu’à 12 ans, et coûte 12 euros pour les jeunes de 13 à 18 ans et pour les étudiants jusqu’à 26 ans. Difficile quand même de faire pleurer dans les chaumières pour un euro par mois (soit 2 à 5 fois moins cher que le premier prix d’abonnement mobile pour un collégien).
Le rapport Alloncle a notamment permis de mettre en évidence les biais idéologiques de l’audiovisuel public. La conception de la gratuité que véhiculent les deux journalistes cités en est une nouvelle illustration. Pour que France Télévisions puisse être gratuite, il faudrait d’abord que Monsieur de Tarlé, Madame Dahan et tous leurs collègues soient bénévoles. Chiche ?
Et à Vertou, pourquoi les pétitionnaires ne proposent-elles pas que les habitants alimentent la médiathèque avec des dons de livres, et que les collégiens la gèrent bénévolement en lieu et place du personnel communal ? Là, pour le coup, les deux collégiennes auraient vraiment fait preuve d’audace.
6 réponses
France télévision est un repère à gauchos_bobo_ecolos
Donc rien de surprenant à ce qu ils montent en epingle un mini épiphénomène
Cela vaut il un nouvel article pour gonfler une baudruche????
Je ne vois pas pourquoi je suis obligé de payer chèrement des chaînes de télévision et ses salariés alors qu’elles ne m’intéressent pas et qu’elles ne me sont pas indispensables comme le sont la santé, l’éducation nationale, la sécurité…
Merci de cet article.
Il est important d’être informés des mensonges, donc de la désinformation, des médias du « service public », nous donnant des arguments à opposer à ceux qui font croire que la désinformation est sur les réseaux sociaux et qu’il ne faudrait écouter que la télé du service public.
En fait, c’est très simple : quand 55 % des Français ou résidents en France, ou débrouillards quelconques vivront sur le dos des 45 % restants, la gauche ou tout gouvernement sans vision ni courage sera en majorité en entretenant le système avec encore plus d’allocations et de redistribution, toute redistribution étant bien sûr précédée d’une confiscation déguisée. Jusqu’à la rupture, sous forme de FMI, ou quand une partie des 45 % passera de l’autre côté ou votera avec ses pieds ( ce qui a déjà commencé). Mais tel un paquebot, l’inertie est grande, les changements timides et les pastèques ont encore de beaux jours en perspective. Je plains ceux qui prêtent encore de l’argent à la France, ils y laisseront des plumes.
Je ne sais si Mr de Tarlé est si gaucho-bobo ? Une diversité de l’information me parait exiger une chaîne publique, aux élus de la surveiller et aux citoyens de la financer, cela me paraît plutôt normal.
Il y a urgence à appliquer les propositions de Charles Alloncle, si France télévision doit rester publique. Commencer par virer Ernotte sans indemnité pour éviter l’enfumage des reformes.