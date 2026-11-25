Les entreprises doivent augmenter les salaires. Ce mantra est répété par Mélenchon comme par Lecornu. Pourtant, les salaires ne devraient aucunement être l’affaire de l’État.

Le Gouvernement hausse le ton sur les salaires minima conventionnels. Ils ne sont pas assez élevés. Les branches professionnelles sont sommées de les renégocier à la hausse pour qu’ils soient tous supérieurs au Smic. Smic qui, rappelons-le, augmentera de 1,6% au 1er décembre 2026, après des hausses de 1,18% au 1er janvier et de 2,41% au 1er juin.

Minimum conventionnel contre Smic

Le salaire minimum conventionnel est la rémunération en dessous de laquelle un employeur ne peut pas rémunérer ses salariés. Il est négocié, normalement chaque année, par les partenaires sociaux d’une branche professionnelle (métallurgie, bâtiment, etc.), pour chaque niveau de la grille de classification.

Beaucoup de branches ont des minimas inférieurs au Smic pour leurs premiers niveaux de classification. Notamment quand le Smic augmente en cours d’année. Dans ce cas, les entreprises sont contraintes d’augmenter leurs salariés qui se retrouvent sous le niveau du Smic. C’est ainsi que, petit à petit, au fil des augmentations du Smic et de la non-revalorisation des minima conventionnels, un nombre de plus en plus important de salariés se retrouvent smicards. Le comble de cette smicardisation a probablement été atteint début 2023 par la branche des industries du caoutchouc qui avait alors 11 échelons de sa grille de salaires inférieurs au Smic !

Alors que la récente revalorisation du Smic a été décidée pour calmer la grogne sociale, le Gouvernement ne veut pas que des minima conventionnels lui restent inférieurs. Cela risquerait d’aggraver la crise. C’est pourquoi Jean-Pierre Farandou, le ministre du Travail, s’adressant aux partenaires sociaux, et plus particulièrement aux patrons, a dit sur RMC, le 12 novembre dernier : « Ouvrez tout de suite des négociations flash. Ne perdez pas de temps. Réunissez-vous très rapidement. Vous allez devoir [augmenter vos minima], donc autant le faire vite ».

Les entreprises menacées de sanctions

A ce jour, après l’augmentation du Smic du 1er juin 2026, 64 branches (soit 36%), représentant 7,1 millions de salariés, ont une grille comportant au moins un coefficient inférieur au Smic. Quatorze d’entre elle sont même dans cette situation depuis le 1er janvier 2026. Au 1er décembre, 64 nouvelles branches se retrouveront dans cette situation.

Mais le ministre n’a pas fait qu’enjoindre les branches à négocier. Il les a menacées aussi. De les placer en commission mixte paritaire, c’est-à-dire de les contraindre à négocier sous la présidence d’un représentant de l’État. Voire de fusionner les branches récalcitrantes avec d’autres qui ont des minima conventionnels acceptables à ses yeux.

Il s’agit maintenant de sanctionner pécuniairement les entreprises. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 prévoit (article 20) que les employeurs des branches ayant des salaires minima inférieurs au Smic auront des allègements de charges (sur les salaires inférieurs à trois fois le Smic) réduits. Le décret portant application de cette mesure n’avait jusqu’alors pas été publié. Il l’a été au Journal officiel du 10 novembre 2026. Désormais, les allègements de cotisations seront calculés à partir des minima conventionnels et non plus du Smic.

La hausse du Smic pourrait coûter jusqu’à 11 milliards d’euros aux entreprises et jusqu’à 250.000 emplois, selon les chiffrages du patronat. Comme l’écrivait Marvin Ndiaye dans nos colonnes il y a quelques jours, aucun patron ne refuse de mieux payer ses salariés, « mais lorsque l’État décide d’une hausse sans toucher au coût du travail, ce sont les entreprises aux marges les plus faibles qui paient l’addition, à commencer par les plus petites. »

Mais de quoi se mêle le Gouvernement ?

Le Gouvernement est le premier responsable de la smicardisation de la société. Ses impôts, charges (même allégées), réglementations augmentent le coût du travail, réduisent la compétitivité et les marges des entreprises, pèsent sur les prix et sur l’emploi. Par ailleurs, l’empilement d’allègements de charges et de prime d’activité freine toute progression des salaires au-dessus du Smic.

En réalité, tout le jeu du Gouvernement est de faire croire aux salariés que ce sont les entreprises qui sont responsables des bas salaires et qu’heureusement il agit pour y remédier, allant jusqu’à sanctionner les mauvais élèves.

Certes, le Code du travail dispose que les partenaires sociaux d’une branche professionnelle doivent se réunir pour négocier lorsque les salaires minimaux sont inférieurs au Smic. Mais rien ne dit que la négociation doive se conclure par une hausse des minima au-dessus du Smic. Par conséquent, toute cette gesticulation gouvernementale pourrait finalement ne déboucher sur rien !

Les négociations salariales entre employeurs et salariés devraient échapper à toute ingérence de l’État. Non seulement, il ne devrait pas imposer des négociations obligatoires, ni tenter de forcer la main aux partenaires sociaux, mais il ne devrait pas non plus étendre les accords. Comme nous le confiait, Jean-Charles Simon, économiste et entrepreneur bien connu de nos lecteurs, les accords et conventions doivent devenir facultatifs, à disposition des entreprises qui souhaitent les appliquer.

L’État est d’autant moins légitime pour faire des remontrances aux entreprises que 650.000 agents publics bénéficieront au 1er décembre prochain de l’indemnité différentielle – complément de rémunération qui leur garantit une paie au moins égale au Smic lorsque leur traitement indiciaire est inférieur à ce seuil. S’ils vont percevoir au moins le Smic, ces agents continueront de cotiser (fictivement) pour leur retraite sur une base inférieure au salaire minimum puisque l’indemnité différentielle n’est pas intégrée au traitement indiciaire et n’entre pas dans l’assiette de cotisation pour le calcul de la pension de base. C’est un peu comme si le minimum conventionnel des agents publics restait inférieur au Smic.