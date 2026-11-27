Le Sénat a voté à l’unanimité, dans le cadre du budget 2027, la suppression de l’abattement dont bénéficient YouTube, TikTok ou Facebook sur la « taxe YouTube », prélevée sur leurs recettes publicitaires. Le gouvernement proposait de le ramener de 66 % à 33 %. Les sénateurs, de la gauche au centre et avec l’appui de la droite, ont préféré carrément le supprimer. Dans la foulée, une sénatrice socialiste a fait passer de 15 % à 20 % le taux majoré applicable à certaines plateformes, contre l’avis du gouvernement.

L’argument avancé est celui de « l’équité ». Le sénateur LR Cédric Vial rappelle que les plateformes numériques captent près de 13 milliards d’euros de recettes publicitaires, contre moins de 3 milliards pour la télévision. Puisqu’elles diffusent des vidéos, elles doivent payer comme les chaînes.

Il faut surtout regarder où va l’argent. Cette taxe alimente le Centre national du cinéma (CNC), quatrième collecteur de taxes affectées de l’État, qui redistribue chaque année plus de 800 millions d’euros d’aides. La rapporteure générale, Christine Lavarde, l’a d’ailleurs reconnu sans détour en mettant en garde contre tout ce qui « mettrait en risque les recettes du CNC ». Le mécanisme ne s’embarrasse pas de subtilités : on taxe ce que les spectateurs regardent pour subventionner ce qu’ils ne regardent pas.

Ce sont aussi les créateurs français qui paieront. Les plateformes répercuteront la taxe sur les annonceurs et sur la rémunération des vidéastes, ces milliers de jeunes entrepreneurs qui vivent de leurs vidéos sans avoir jamais touché un euro d’argent public.

La vraie équité ne consiste pas à aligner tout le monde sur la fiscalité la plus lourde, mais à baisser les impôts pour tous. Plutôt que de taxer YouTube, il faudrait supprimer la taxe, supprimer le CNC et cesser de faire financer par les contribuables des contenus que le public ne choisit pas.