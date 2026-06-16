Guerre en Ukraine : Trump commence à comprendre que la Russie ne peut plus gagner

Léger changement de tonalité envers l’Ukraine de la part de la Maison-Blanche, mardi, à l’occasion de la réunion du G7 à Evian, sous présidence française. Tout d’abord, Donald Trump s’est dit disposé à rétablir les sanctions contre le pétrole russe, maintenant que les cours du pétrole sont en baisse, peu après avoir rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky – ce qui n’était d’ailleurs pas initialement prévu. Une décision annoncée en parallèle à celle du Royaume-Uni d’un durcissement de ses propres sanctions contre le Kremlin.

Autre changement de ton, subtil et contrastant avec celui qu’a longtemps adopté le président américain – puisqu’il mettait la pression exclusivement sur l’Ukraine, allant même jusqu’à la juger responsable de la guerre avec la Russie, il a estimé que cette dernière « devrait conclure un accord » avec l’Ukraine. « La Russie a perdu un nombre phénoménal de personnes, de même que l’Ukraine » depuis le début du conflit en février 2022, a déclaré Donald Trump. Un bilan humain qui joue peut-être dans son évaluation de la situation (le président américain est réputé pour détester les guerres, nonobstant sa décision de février dernier d’attaquer l’Iran), mais il est aussi vraisemblable qu’il s’agisse peut-être pour lui de « voler au secours de la victoire ». En effet, plus grand monde n’imagine la Russie gagner la guerre, y compris à Moscou (sauf au plus haut niveau du Kremlin) et le bras de fer semble tourner lentement mais surement en faveur de l’Ukraine en ce moment.

Grâce à une utilisation maitrisée des essaims de drones, l’armée ukrainienne a repris du terrain dans le Donbass en mars, pour la première fois depuis l’automne 2023, mais aussi en avril et mai. Des conquêtes certes peu importantes mais qui indiquent que Kiev a repris l’initiative. Parallèlement, les six ponts reliant la Crimée aux parties occupées de l’Ukraine sont quasi impraticables depuis quelques jours. En revanche, l’Ukraine souffre d’une pénurie cruelle d’intercepteurs comme l’a montré le raid russe sur une de ses cathédrales iconiques, dimanche.