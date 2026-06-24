Jean-Hervé Lorenzi veut prendre de l’argent aux retraités pour le donner aux jeunes !

Le 17 avril 2012, une trentaine d’économistes français ont co-signé une tribune publiée par le quotidien Le Monde dans laquelle ils appelaient à voter pour le candidat François Hollande. Ils considéraient que le programme du candidat socialiste était le meilleur pour redresser la France et faire face aux défis de la mondialisation. On connaît la suite et les « succès » de la politique économique menée par François Hollande. Parmi les signataires figurait Jean-Hervé Lorenzi, haut fonctionnaire, président de l’association pour les Rencontres économiques d’Aix-en-Provence et président du Directoire de la société Le Cercle des économistes. L’un des dadas de Lorenzi – en plus de la politique économique de François Hollande – est la situation des jeunes de notre pays. Il a même écrit un livre intitulé France, le désarroi d’une jeunesse (2016) dans lequel il dépeint une jeunesse paumée et fracturée, victime, bien sûr, de l’héritage social et culturel et des institutions françaises. Ce qu’il faut, disait-il, c’est que l’Etat aide cette jeunesse, la prenne en charge correctement. Il proposait aussi un « pacte entre les générations » car les plus âgés seraient trop avantagés par rapport aux plus jeunes. Aujourd’hui, Lorenzi va encore plus loin. Il appelle à mettre la fiscalité à plat puis à organiser des « transferts massifs de revenus des retraités vers les jeunes ». Il faut commencer, selon lui, par supprimer l’abattement de 10 % sur l’impôt sur le revenu des retraités, qu’il qualifie de « décision la plus stupide du budget 2026 ». Ensuite, « cibler les retraités les plus aisés » pour « réorganiser des circuits de financement » vers les plus jeunes.

Derrière cette langue de bois, il s’agit – c’est une évidence – de taxer les retraités. Une nouvelle fois, on désigne un bouc émissaire et on lui colle un impôt. C’est le remède à tout faire en France, celui qu’on applique depuis de longues années. Il n’a jamais marché mais il serait bien plus risqué d’en essayer un autre ! Par exemple, libéraliser le marché du travail pour faciliter l’emploi des jeunes, donner de l’air aux entreprises pour qu’elles puissent embaucher facilement ou mettre à la diète cet Etat dont les politiques en faveur des jeunes ont échoué. Non, il est tellement plus simple de taxer les vieux. Jean-Hervé Lorenzi pourrait donner l’exemple : il aura 79 ans en juillet.