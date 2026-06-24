Jean-Hervé Lorenzi veut prendre de l’argent aux retraités pour le donner aux jeunes !

Le 17 avril 2012, une trentaine d’économistes français ont co-signé une tribune publiée par le quotidien Le Monde dans laquelle ils appelaient à voter pour le candidat François Hollande. Ils considéraient que le programme du candidat socialiste était le meilleur pour redresser la France et faire face aux défis de la mondialisation. On connaît la suite et les « succès » de la politique économique menée par François Hollande. Parmi les signataires figurait Jean-Hervé Lorenzi, haut fonctionnaire, président de l’association pour les Rencontres économiques d’Aix-en-Provence et président du Directoire de la société Le Cercle des économistes. L’un des dadas de Lorenzi – en plus de la politique économique de François Hollande – est la situation des jeunes de notre pays. Il a même écrit un livre intitulé France, le désarroi d’une jeunesse (2016) dans lequel il dépeint une jeunesse paumée et fracturée, victime, bien sûr, de l’héritage social et culturel et des institutions françaises. Ce qu’il faut, disait-il, c’est que l’Etat aide cette jeunesse, la prenne en charge correctement. Il proposait aussi un « pacte entre les générations » car les plus âgés seraient trop avantagés par rapport aux plus jeunes. Aujourd’hui, Lorenzi va encore plus loin. Il appelle à mettre la fiscalité à plat puis à organiser des « transferts massifs de revenus des retraités vers les jeunes ». Il faut commencer, selon lui, par supprimer l’abattement de 10 % sur l’impôt sur le revenu des retraités, qu’il qualifie de « décision la plus stupide du budget 2026 ». Ensuite, « cibler les retraités les plus aisés » pour « réorganiser des circuits de financement » vers les plus jeunes.
Derrière cette langue de bois, il s’agit – c’est une évidence – de taxer les retraités. Une nouvelle fois, on désigne un bouc émissaire et on lui colle un impôt. C’est le remède à tout faire en France, celui qu’on applique depuis de longues années. Il n’a jamais marché mais il serait bien plus risqué d’en essayer un autre ! Par exemple, libéraliser le marché du travail pour faciliter l’emploi des jeunes, donner de l’air aux entreprises pour qu’elles puissent embaucher facilement ou mettre à la diète cet Etat dont les politiques en faveur des jeunes ont échoué. Non, il est tellement plus simple de taxer les vieux. Jean-Hervé Lorenzi pourrait donner l’exemple : il aura 79 ans en juillet.
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Propos typiques de ces inenarrables prof de fac incapables mais qui n arrêtent pas de donner des lecons tout en grenouillant dans de nombreux cabinets ministériels de goche
Ne vous attendez pas à ce que lorenzi donne l’exemple…. C’est un haut fonctionnaire avec une grasse retraite assortie de multiples prébendes. Comme tout fonctionnaire socialisant, ses dires ne sont qu’une façade. Derrière il y a la réalité qui est celle du toujours plus pour l’état et la fonction publique et politique.
Comment peut-on s’y retrouver, entre un président qui dit qu’il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi (mais lui n’a pas à le faire bien sûr) et un viel illuminé qui dit qu’il faut faire payer les retraités au profit des jeunes (mais qui se garde bien de proposer de supprimer les droits de succession pour le profit des mêmes jeunes). A classer avec Tondelier et Rousseau, ceux qui profèrent des énormités pour faire le buzz ( à leur profit).
un des gros problèmes de la France est que, avec les différentes trappes à salaire, faire des efforts ne permet pas d’améliorer son salaire. C notamment vrai pour les jeunes qui commencent à travailler. Il faut rétablir un marché du travail qui incite à travailler pour progresser. En jeu les 80 milliards d’allègement des charges sociales des bas salaires qui créent le mur anti augmentation des salaires. Les retraités qui épargnent bcp sont une cible naturelle.
Soutenir Hollande après son mandat désastreux, on voit tout de suite les limites du personnage
Encore un socialo-communiste !
La proposition Lorenzi a un nom : spolation. On prut certes aménager la fiscalité mais ce n’est pas en prenant aux uns pour donner aux jeunes qu’on augmentera le taux d’emploi des jeunes ou leur accès à l’immobilier.
La vieillesse est un vrai naufrage. Après 67 ans on ne devrait plus avoir accès à la politique et ne plus pouvoir être élu…. Surtout si c’est pour proférer de telles âneries. Les retraités ont élevé les jeunes de maintenant ils aident souvent financièrement enfants et petits enfants quand leurs moyens leur permettent et donc ils n’ont pas à recevoir de leçons d’un gauchiste rance et rassi
Un imbécile qui fait carrière en politique ne peut trouver d’autre solution que prendre à ceux qui créent pour donneraux autres…
Parfait vous avez 100% raison
Il appelle ……à organiser des « transferts massifs de revenus des retraités vers les jeunes »
Tous les jeunes de ma famille et entourage bien ou peu diplômés travaillent, épargnent, économisent. Ils font même quelques enfants. Les transferts que ce monsieur réclament reviennent à subventionner les paresseux, inadaptés, chômeurs installés, français ou immigrés.
Tous ces conseillers devraient commencer par plafonner le niveau de leur retraite au niveau du smic…ras le bol de tous ces conseillers depuis des lustres qui ont mis la France dans cet état, et dont les seuls idées sont de savoir comment piquer encore un peu plus… Les seules décisions à prendre, c’est comment dépenser beaucoup moins, pour baisser un peu les impôts… Leur bilan de carrière est nul, ils ont l’age de la retraite….qu’ils se taisent
Je ne trouve même plus d’ explication à toutes ces sorties médiatiques ! Un navire, on les met tous dedans et on les envoie sur une île déserte avec les ultras, écolos, féministes, syndicats, groupuscules etc etc ? C’est usant et déprimant. On a plus qu’une envie c’est fuir de ce pays !
Encore de la redistribution idiote qui passe encore par l’Etat. Pour les personnes sans descendants, une bonne chose à faire serait déjà d’augmenter les plafonds des donations aux neveux ou enfants de neveux et de raccourcir le nombre d’années entre deux donations.
Il faudrait surtout les supprimer, les plafonds de donations et les restrictions de bénéficiaires, chacun fait ce qu’il veut de l’argent qui lui reste après les multiples ponctions de l’Etat.
Le retour d’un guignol !!!! On ne sait plus quoi en faire, en France, tellement il y en a !!
Inutile de dire que je ne suis pas du tout d’accord de piocher chez « »LES VIEUX » », ce terme, pour moi, est une véritable insulte.
Les JEUNES Français sont si FAINÉANTS, qu’ils sont incapables de s’assumer eux-mêmes (à part sur les réseaux soit-disants sociaux, où il se raconte n’importe quoi, avec n’importe qui !).
Les politiques, je n’en parle même pas !!. Ils ne pense qu’à eux, (avec leur salaire et leurs privilèges, ce n’est pas étonnant !).Ils sont tellement nuls, complètement déconnectés des réalités, que j’en ai le vertige, surtout les ESCROS-Logistes !!!!
Inutile de dire que je suis TRÈS en colère, ça se voit, je crois !!
Quel est concrètement le rationnel de permettre à des retraités aisés, déjà (multi) propriétaires, non endettés, de toucher des retraites très confortables, permettant souvent seulement d’augmenter leur épargne ?
N’est ce pas profiter aussi des actuels cotisants qui n’auront très probablement pas des conditions aussi favorables ? Ce système pourrait se défendre si seulement ce n’était pas au détriment des jeunes cotisants non?
Question sincère et non partisane d’un actif aisé de 35 ans dont le montant des cotisations de retraite salarié + employeur s’élève à plus de 30 000€ par an (et qui estime donc qu’un vrai débat générationnel est légitime)
c’est le système qu’il faut changer, pas les retraités
Compliqué de changer un système sans en impacter les actuels bénéficiaires non ?
passage graduel, bien entendu : https://fr.irefeurope.org/garantir-les-retraites-et-augmenter-le-niveau-de-vie-des-salaries-et-des-retraites-avec-des-retraites-par-capitalisation/
« N’est ce pas profiter aussi des actuels cotisants qui n’auront très probablement pas des conditions aussi favorables ? »
Ces conditions peuvent être améliorées, mais ils n’en veulent pas par idéologie.
Avec 30000 € placés chaque année, imaginez ce que serait votre retraite avec la capitalisation. Sans aucun doute, vous seriez multimillionnaire. Quel gâchis!
Les millions perdus des retraités:
https://www.europe1.fr/emissions/L-edito-eco2/le-million-perdu-du-retraite-672386
Les élections se préparent : Les jeunes votent moins que les aînés. Et votent à gauche plus souvent. Il s’agit de les séduire pour les prochaines élections. On est en terrain favorable. Les retraités sont plus nombreux à voter, mais ne votent pas à gauche dans leur majorité.
Comme beaucoup trop d’autres hauts fonctionnaires ce monsieur hors sol , tout professeur d’économie qu’il fut , ne comprends rien à l’économie de marché . Pour s’occuper des jeunes , il faut les former et leur donner du travail mais pas leur donner un argent sans rien faire. Ce monsieur est un imbécile qui n’a pas compris que ce que l’on donne aux jeunes vient de leurs parents et grands parents qui les aident en toute discrétion. Et puis priver ceux qui ont travaillé pendant quarante ans et plus c’est réduire la consommation , ce qui leur sera ensuite reproché.
Ce monsieur ferait mieux de s’intéresser à la totale incompétence du gouvernement incapable de voir et traiter les vrais sujets , la liberté des entreprises , la maîtrise et le remboursement de la dette et … le régime des pensions des retraités de la fonction public , haut fonctionnaire compris!
Il est grand temps qu’il prenne sa retraite, surtout que la gauche réclame la retraite à 60 ans.
Les revenus des retraités en France sont plus élevés que les actifs.
Les sactifs cotisent plus que nous retraités l’avons fait pour nos ainés.
La France travaille moins. Celui qui travaille produit autant si ce n’est plus que dans les autres pays mais avec un pouvoir d’achat inférieur et qui ne progresse plus
Mais il y a trop de francais en capacité de travailler qui ne travaille pas ou qu’à temps partiel.
Il faut donc :
1 Tout faire pour rendre le travail non seulement attractif mais indispensable pour vivre et n’aider que ceux qui sont en incapacité de travailler
2 Diminuer la charge financiere de l’ETAT qui doit montrer l’exemple en se reformant comme seul D Lisnard a le courege de le dire
puis enfin, et seulement ensuite, les retraités les pus aisés seront d’accord pour mettre la main à la poche. Dans ce cas, il faudra désindexer je retraite au dessus d’un plafond de l’inflation. L’argent ainsi récupéré ne doit pas grossir la caisse des impots mais etre utiliser pour investir dans l’outil de production.
Il faudra aussi tout faire pour que ceux qui le veulent puisse travailler pendant leur retraite
Il faudra ausi tout faire pour que le travail devienne attractif (formation, encadrement, gouvernance de l’enttreprise, revlution dans le syndicalisme,…)
A combien s’élève la retraite de cet irresponsable communiste?
Tellement facile de prendre l’argent de ceux qui ont travaillé et économisé plutôt que de faciliter l’accès au travail bien rémunéré pour les jeunes, enfin ceux qui veulent travailler : socialo communiste un jour…..toujours
Un économiste socialiste c’est pas comme un astronome astrologue?
Les jeunes de ma famille ne se plaignent pas Ils travaillent. Ils sont les premiers à pester contre l’assistanat , à « stigmatiser les glandeurs » de tous poils qui profitent du système !
Après la lutte des classes, voilà qu’on parle de « choc de générations »
Sauf que bon nombre des retraités actuels ont commencé à travailler bien plus jeunes sur la base de bien davantage que 35 heures hebdomadaires et avec bien moins de congés que les travailleurs d’aujourd’hui. Si les prélèvements pour « charges sociales » étaient moins élevés l’assistanat était inconnu !
Contrairement à bien des jeunes d’aujourd’hui les « anciens » on dû économiser pour s’offrir le permis de conduire, leur première voiture, les équipements de leur premier logement etc. etc. Il n’était pas rare qu’ils fassent « de petits boulots » pour améliorer l’ordinaire. Aujourd’hui trouver quelqu’un pour faire un « petit boulot » est quasiment impossible.
Quant à ce « haut fonctionnaire » qui crache dans la soupe il compte parmi les inutiles payée avec NOS Impôts qu’on ferait bien de mettre à la retraite. Nous continuerons à le payer.. en espérant l’avoir mis hors d’état de nuire à notre pays !
De quels jeunes parle-t-il ? De ceux, bien formés qui sont partis travailler à l’étranger pour fuir un pays qui taxe à outrance ou de ceux qui n’ont aucune des compétences requises pour être embauchés en entreprise (socio, psycho, histoire, géographie, lettre) ou qui n’ont pas acquis une formation en lycée professionnel ou centre de formation ?
Qu’il fasse des propositions pour réduire les charges des entreprises, améliorer leur compétitivité afin de créer des emplois bien rémunérés.
Je me demande ce que nous, français, avons fait au bon Dieu pour avoir des Piketty, Zucman, Minc, Attali, Lorenzi et pleins d’autres, qu’est ce que nous avons fait au bon Dieu pour que nos intellectuels aient été et soient encore marxistes, qu’est ce que nous avons bien pu faire au bon Dieu pour essayer, essayer et essayer encore des solutions qui ne marchent pas ??
La crise du logement ? il faut environ 500 000 logements par an dont la moitié fournie par le privé, c’est simple ,encore faut il comprendre que le privé ne va pas investir dans un marché où le locataire a tous les droits et l’investisseur très peu et où le risque de squatter intouchable est réel.
Les économies ? arrêtons de soigner la terre entière gratuitement, l’immigration ? mais comment peut on soutenir sérieusement qu’il nous faut de l’immigration quand on a plus de 3 millions de chômeurs et qu’on nous soutient sérieusement qu’on manque de…… serveurs dans les restaurants ?
L’énergie ? mais comment a t on pu soutenir et accepter les Hulots et autres pour supprimer notre nucléaire??? et encore continuer à nous bassiner avec des éoliennes qui, par construction ne fonctionnent qu’avec intermittence
Une remarque: je ne cherche pas à jouer les influenceurs pour un parti ou un autre, j’essaie seulement de faire preuve d’un simple bon sens, simple mais pas simpliste.
Ben voyons, piquer aux retraités qui ont cotisé toute leur vie pour donner à des jeunes qui foutent rien. Rigolez pas, j’en connais qui n’ont jamais travaillé. Tiens une idée, piquer sur les héritages.
Des économistes comme ça, j’en fais tous les matins.
Encore un qui profite bien pour ses poches.
Plutôt que de baisser les taxes pour relancer l’économie.
Quand s’arrête le socialisme, quand il n’y a plus l’argent des autres à dépenser.
C’est mon avis et je le partage.
Hugh !