Elle devait durer environ trois jours. Elle aura duré plus que la Première Guerre mondiale (1 568 jours), plus aussi que la Deuxième Guerre mondiale (1 418 jours). L’ « opération militaire spéciale », comme l’a appelée Poutine lorsqu’il a envahi l’Ukraine en février 2022, s’est transformée en un bourbier sanglant pour la Russie qui, depuis janvier, perd du terrain. Les Ukrainiens ont résisté héroïquement toutes ces années et ont même repris l’initiative sur le front ces derniers mois. Le dictateur Poutine est dans une situation très difficile. Il ne peut ni crier victoire, ni reculer. Les pertes sur le front et la situation économique du pays, qui ne cesse d’empirer, fragilisent son règne, qui pourrait bien chanceler. Sauf changement brusque au sein du pouvoir (coup d’Etat, assassinat…), il sera obligé de trouver une parade : essaiera-t-il d’ouvrir un autre front ? Multipliera-t-il les provocations contre les pays membres de l’OTAN, comme il vient de le faire il y a quelques jours avec l’envoi de plusieurs drones sur le territoire roumain ? Tout est possible, d’autant plus que la guerre ne lui fait pas peur. Arrivé au pouvoir en août 1999, il lance dès le mois de septembre la seconde guerre de Tchétchénie. Cette « opération « devait être courte elle aussi, mais elle a duré jusqu’en avril 2009. Il y a eu la guerre dans le Caucase du nord jusqu’en 2017, la guerre russo-géorgienne en 2008, l’annexion de la Crimée et la guerre du Donbass, l’intervention en Syrie aux côtés du satrape Bachar el-Assad de 2015 à 2024 et, bien sûr, l’invasion de l’Ukraine en 2022. Autrement dit, la Russie de Poutine a été engagée dans au moins un conflit armé pendant la quasi-totalité de ses (presque) 27 ans de pouvoir.