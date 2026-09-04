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vendredi 4 septembre 2026

« La ballerine de Kiev » par Stéphanie Perez

Temps de lecture : < 1 minute

Deux années de reporter de guerre à Kiev incitent  Stéphanie Perez à faire  l’ éloge de ces ukrainiens patriotiques qui le 24 Février 2022 voient leur vie basculer dans les ténèbres. Une question taraude Svitlana, danseuse étoile de l’Opéra National de Kiev:  « Danser entre les morts a-t-il encore un sens? ». Mais l’art de la danse et de la musique ne  pourrait il pas sortir ses compatriotes de cet enfer? En voyant partir ses proches sur le front et  rentrer  amputés ou gueules  cassées ou ne jamais revenir , celle-ci est bien décidée  à se rendre utile pour apporter quelque espérance  à ceux restés dans un paysage apocalyptique. Parviendra-t-elle à maintenir au milieu des bombardements,  l’activité de l’Opéra de Kiev  pour sauver le moral et l’honneur de l’Ukraine ?

Livre conseillé à une  jeunesse trop épargnée ou trop utopique pour  qu’elle prenne  conscience qu’à un passé de bonheur  peut succéder subitement un présent d’horreur que seul un sentiment de solidarité peut parvenir à  surmonter.

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