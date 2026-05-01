« Le prieur de Bethléem », de Yasmina Khadra

L’objectif de Yasmina Khadra n’est pas nouveau : forcer à prendre conscience de ce que personne ne veut voir ni entendre. La beauté du Mont Halhoul est malheureusement frappée par un silence glacial, ce qui remet en cause toutes les convictions de l’âme. Ainsi l’arrivée d’officiels, qui ne croient pas au miracle du vieil aveugle de Wadi Rum, est le prélude d’une autre arrivée, celle des victimes de l’Holocauste. Quêteurs de paix, ceux-ci malheureusement avivent de nouvelles haines dont Wahid est victime. Jeune palestinien, il n’a jamais connu son père musulman ni sa mère chrétienne et verra sous ses yeux les enfants de son oncle adoptif mourir les uns après les autres lors de l’Intifada où les tirs de sommation ne cessent d’empirer. Partagé entre son désir de rejoindre les branches armées de la résistance palestinienne et son ami Adriel de religion juive qui le persuade de ne pas tomber dans les rets de la radicalisation, il se retire dans un couvent chrétien.

Comment se rendre utile si ce n’est en ressuscitant par écrit les rares témoins qui lui ont laissé un bel exemple de vie et fait comprendre le sens des choses simples, un ciel étoilé, une volière, un side-car? Il ne reste alors qu’une solution : séquestrer un éditeur pour faire savoir au monde que le berceau des religions monothéistes est devenu un paysage de ruines et de morts. Tel est le prieur de Bethléem, qui « ne trouve plus de pouls à sa foi ni de sens à sa douleur ». Livre qui pleure sur notre monde où l’idéologie prime sur l’amour des hommes.

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