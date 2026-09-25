Facebook Instagram X-twitter Linkedin Youtube Map-marker-alt
Recherche avancée
Soutenez Contrepoints
Journal d'actualité libéral
|
vendredi 25 septembre 2026

Le vrai bilan d’Emmanuel Macron : 400 millions d’euros de dette par jour

Temps de lecture : < 1 minute

Le 14 mai 2017, jour de l’investiture d’Emmanuel Macron, la dette publique française s’élevait à 2 231,7 milliards d’euros, soit 99,2 % du PIB (chiffre de la fin juin 2017, premier relevé trimestriel publié après l’investiture). Au 31 mars 2026, dernier chiffre disponible, elle atteint 3 536,1 milliards, soit 117,5 % du PIB, selon l’Insee. Entre les deux : 1 304 milliards d’euros de dette supplémentaire, en huit ans et dix mois.

4 655 euros de dette par seconde

Trois mille deux cent quarante-trois jours se sont écoulés entre ces deux dates. La France s’est donc endettée de 402 millions d’euros par jour, week-ends et jours fériés compris. Soit 16,8 millions par heure, 279 000 euros par minute, et 4 655 euros par seconde.

Rapportée à la population, la dette est passée de 33 420 à 51 185 euros par habitant : 17 765 euros de plus par Français, nourrissons compris, et plus de 200 000 euros pour une famille de quatre personnes.

La France enregistrant environ 660 000 naissances par an selon l’Insee, ce sont près de six millions d’enfants qui sont nés depuis mai 2017. Rapportés à eux, les 1 304 milliards empruntés représentent quelque 220 000 euros de dette nouvelle par enfant venu au monde sous ces deux mandats. Aucun d’entre eux n’a voté, aucun n’a été consulté, et tous paieront.

Au terme de votre lecture, une minute se sera écoulée. La dette publique française aura augmenté d’environ 280 000 euros.

Articles connexes:

Recevez Contrepoints, le journal d'actualité libéral

Abonnez-vous gratuitement à notre journal d’actualité libéral. Recevez tous les matins une analyse libérale de l’actualité que vous ne trouverez nulle part ailleurs.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Soutenez Contrepoints – Le média libéral de l’IREF

L’IREF (Institut de Recherches Économiques et Fiscales) est une association indépendante, sans but lucratif, financée uniquement par des dons privés.

Faites un don et soutenez un journal 100 % libre, libéral et sans subvention publique.

Soutenez Contrepoints