Le vrai bilan d’Emmanuel Macron : 400 millions d’euros de dette par jour

Le 14 mai 2017, jour de l’investiture d’Emmanuel Macron, la dette publique française s’élevait à 2 231,7 milliards d’euros, soit 99,2 % du PIB (chiffre de la fin juin 2017, premier relevé trimestriel publié après l’investiture). Au 31 mars 2026, dernier chiffre disponible, elle atteint 3 536,1 milliards, soit 117,5 % du PIB, selon l’Insee. Entre les deux : 1 304 milliards d’euros de dette supplémentaire, en huit ans et dix mois.

4 655 euros de dette par seconde

Trois mille deux cent quarante-trois jours se sont écoulés entre ces deux dates. La France s’est donc endettée de 402 millions d’euros par jour, week-ends et jours fériés compris. Soit 16,8 millions par heure, 279 000 euros par minute, et 4 655 euros par seconde.

Rapportée à la population, la dette est passée de 33 420 à 51 185 euros par habitant : 17 765 euros de plus par Français, nourrissons compris, et plus de 200 000 euros pour une famille de quatre personnes.

La France enregistrant environ 660 000 naissances par an selon l’Insee, ce sont près de six millions d’enfants qui sont nés depuis mai 2017. Rapportés à eux, les 1 304 milliards empruntés représentent quelque 220 000 euros de dette nouvelle par enfant venu au monde sous ces deux mandats. Aucun d’entre eux n’a voté, aucun n’a été consulté, et tous paieront.

Au terme de votre lecture, une minute se sera écoulée. La dette publique française aura augmenté d’environ 280 000 euros.