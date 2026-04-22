Loi Yadan : une mauvaise rÃ©ponse Ã  une vraie fiÃ¨vre antisÃ©mite

Fortement contestÃ©e, notamment par la gauche et dans une pÃ©tition citoyenne(*) sur le site de l’AssemblÃ©e nationale, la proposition de loi prÃ©sentÃ©e par la dÃ©putÃ©e des FranÃ§ais de l’Ã©tranger Caroline Yadan (apparentÃ©e Renaissance) visait Ã Â«Â lutter contre les formes renouvelÃ©es de lâ€™antisÃ©mitismeÂ«Â . Face Ã l’obstruction intensive dont elle Ã©tait l’objet de la part de La France insoumise, elle a Ã©tÃ© retirÃ©e de l’ordre du jour par son auteur le jeudi 16 avril dernier, tandis qu’un texte similaire, Ã©ventuellement transpartisan, pourrait Ãªtre proposÃ© par le gouvernement d’ici l’Ã©tÃ©.

Que voulait dire Mme Yadan avec son expression Â«Â les formes renouvelÃ©es de l’antisÃ©mitismeÂ«Â ? Que depuis l’attaque du Hamas sur IsraÃ«l le 7 octobre 2023, on assiste non seulement Ã une recrudescence des actes antisÃ©mites, mais que s’y ajoute une haine et une dÃ©lÃ©gitimation de lâ€™Ã‰tat dâ€™IsraÃ«l devenues aujourdâ€™hui consubstantielles Ã la haine des Juifs, selon un alignement parfait avec la rhÃ©torique du Hamas ou du Hezbollah. Selon les chiffres citÃ©s dans l’exposÃ© des motifs de sa proposition de loi, Â«Â les Juifs comptent pour moins de 1 % de la population franÃ§aiseÂ Â» tandis que Â«Â les agressions antisÃ©mites reprÃ©sentent dÃ©sormais 57 % de lâ€™ensemble des agressions racistes et antireligieuses dans le pays.Â Â»

Autrement dit, Caroline Yadan cherchait Ã dÃ©busquer l’antisÃ©mitisme qui, selon elle, se cache dorÃ©navant derriÃ¨re les motivations plus prÃ©sentables de la contestation de l’existence d’un Ã‰tat juif (antisionisme) et de l’opposition Ã la politique du gouvernement israÃ©lien.

Elle n’a pas complÃ¨tement tort. J’avais Ã©voquÃ© ici les perturbations, fumigÃ¨nes et autres affrontements menÃ©s Ã plusieurs reprises par un petit commando de spectateurs propalestiniens lors du concert donnÃ© le 6 novembre dernier Ã la Philharmonie de Paris par le chef dâ€™orchestre israÃ©lien Lahav Shani Ã la tÃªte de lâ€™Orchestre philharmonique dâ€™IsraÃ«l. Â«Â Ce n’est pas nâ€™importe quels artistes, ce sont des artistes qui reprÃ©sentent lâ€™Ã‰tat israÃ©lienÂ«Â , avait ensuite argumentÃ© la chef de file de La France insoumise au Parlement europÃ©en Manon Aubry.

Mais curieusement, ce mÃªme chef dâ€™orchestre qui Ã©tait programmÃ© en ouverture du festival de Gand (Belgique) en septembre dernier a dÃ» subir lâ€™annulation de sa prestation alors quâ€™il devait diriger un autre ensemble, lâ€™Orchestre philharmonique de Munich, dÃ©nuÃ© de tout rapport avec IsraÃ«l, le laissant seul, lui et sa judÃ©itÃ©, face Ã ses accusateurs. D’oÃ¹ l’impression lancinante que la motivation ultime de ces activistes relÃ¨ve plus de l’antisÃ©mitisme que de la critique raisonnÃ©e de la politique du Premier ministre israÃ©lien Benyamin Netanyahou.

Pour autant, peut-on Ã©tablir invariablement que toute critique de l’Ã‰tat d’IsraÃ«l et, de faÃ§on plus spÃ©cifique, que toute critique de la politique de son gouvernement soient en fait la manifestation systÃ©matique de l’antisÃ©mitisme le plus viscÃ©ral ? Je ne le pense pas. Je distingue trois niveaux : l’antisÃ©mitisme, qui est une remise en cause de la personne juive dans son essence ; l’antisionisme, qui est une remise en cause de l’existence de l’Ã‰tat d’IsraÃ«l ; et enfin la critique de la politique du gouvernement israÃ©lien. On peut parfaitement trouver Ã redire occasionnellement Ã cette derniÃ¨re sans Ãªtre le moins du monde antisÃ©mite ou antisioniste.

C’est prÃ©cisÃ©ment mon cas. Vous savez que jeÂ soutiens lâ€™existence de lâ€™Ã‰tat dâ€™IsraÃ«l dans le conflit qui lâ€™oppose aux Palestiniens depuis lâ€™instant mÃªme de sa crÃ©ation par un vote de lâ€™ONU en 1947 et sa proclamation officielle en 1948. Vous savez aussi que je ne mâ€™interdis pas pour autant de critiquer la politique des gouvernements israÃ©liens selon mon axe dâ€™analyse libÃ©ral. Quant Ã l’antisionisme, c’est une opinion politique que je ne partage pas, mais force est d’admettre qu’elle peut Ã©ventuellement s’exprimer sans se nourrir exclusivement d’antisÃ©mitisme.

D’oÃ¹ ma rÃ©ticence face Ã la proposition de loi Yadan. Si elle ne mentionne Ã aucun moment les Juifs ou l’Ã‰tat d’IsraÃ«l, si elle se veut universelle dans sa dÃ©nonciation du racisme et de l’apologie du terrorisme, elle est malheureusement rÃ©digÃ©e de telle faÃ§on qu’elle en vient Ã ressembler Ã un procÃ¨s d’intention qui, sous couvert de lutte contre les discriminations, pourrait facilement passer pour une forme de censure des discours critiques Ã l’Ã©gard des Ã‰tats, quoi qu’ils fassent, et en particulier Ã l’Ã©gard de l’Ã‰tat d’IsraÃ«l, dont la situation spÃ©cifique prÃ©sente a motivÃ© ladite proposition.

ConcrÃ¨tement, le texte prÃ©sentÃ© par Caroline Yadan, aujourd’hui retirÃ© en attente d’une autre proposition, modifiait certains articles existants du code pÃ©nal relatifs Ã l’apologie du terrorisme et introduisait un nouveau dÃ©lit de provocation Ã la destruction ou la nÃ©gation d’un Ã‰tat.

Notamment :Â l’article 421-2-5 : Â«Â Le fait de provoquer directement Ã des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 â‚¬ d’amende.Â Â»Â Ã©tait modifiÃ© par l’introduction des termes Â«Â ou indirectementÂ«Â aprÃ¨s Â«Â directementÂ«Â et par l’ajout de trois alinÃ©as (reproduits ci-dessous) dans lesquels le flou des formulations du type Â«Â minore, relativise ou banalise publiquementÂ«Â laissait le champ libre Ã toutes sortes d’interprÃ©tation de la part des juges :

Â«Â Est puni des mÃªmes peines le fait de tenir publiquement des propos prÃ©sentant des actes de terrorisme comme une lÃ©gitime rÃ©sistance.Â Â»

Â«Â Est puni des mÃªmes peines le fait dâ€™inciter publiquement Ã porter sur des actes de terrorisme ou sur leurs auteurs un jugement favorable.Â Â»

Â«Â Le fait, pour toute personne qui, sans juger de maniÃ¨re favorable des actes de terrorisme ou leurs auteurs, minore, relativise ou banalise publiquement lesdits actes, ou relativise publiquement le danger reprÃ©sentÃ© par les auteurs de ces actes, est puni dâ€™un an dâ€™emprisonnement et de 45 000 euros dâ€™amende.Â Â»

Ã‰tait introduit ensuite un article 437â€‘1 ainsi rÃ©digÃ© :

Â«Â Le fait de provoquer directement ou indirectement Ã la destruction ou Ã la nÃ©gation dâ€™un Ã‰tat, ou de faire publiquement lâ€™apologie de sa destruction ou de sa nÃ©gation, est puni de cinq ans dâ€™emprisonnement et de 75 000 euros dâ€™amende.Â Â»

Ã‰tait prÃ©vue Ã©galement une extension du dÃ©lit de contestation de la Shoah par intÃ©gration dans la loi de plusieurs Ã©lÃ©ments de jurisprudence, par exemple la contestation du rÃ´le de Vichy dans lâ€™arrestation et la dÃ©portation des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui revenait Ã donner aux juges le pouvoir d’Ã©crire et de figer l’histoire, alors que cette derniÃ¨re devrait Ãªtre une discipline vivante, indÃ©pendante, entiÃ¨rement tournÃ©e vers la recherche et la critique des sources.

En outre, s’y concentrait Ã nouveau une abondance de caractÃ©risations floues telles que Â«Â forme dÃ©guisÃ©e, dubitative, par voie d’insinuationÂ«Â , ainsi qu’il Ã©tait prÃ©conisÃ© dans un nouvel alinÃ©a de l’article 24 bis de la loi de 1881 sur la libertÃ© de la presse :

Â«Â La contestation mentionnÃ©e au premier alinÃ©a (contestation de crimes contre l’humanitÃ©) peut consister en une nÃ©gation, minoration, relativisation ou banalisation outranciÃ¨re. Elle est punissable mÃªme si elle est prÃ©sentÃ©e sous forme dÃ©guisÃ©e, dubitative, par voie dâ€™insinuation ou de comparaison, dâ€™analogie ou de rapprochement.Â Â»

L’examen de la proposition Yadan en commission des Lois a dÃ©bouchÃ© ensuite sur l’adoption d’un nouveau texte considÃ©rablement allÃ©gÃ©, mais dans lequel l’adverbe Â«Â ou indirectementÂ«Â est simplement remplacÃ© par Â«Â mÃªme implicitementÂ«Â et oÃ¹ les formules trÃ¨s subjectives telles que Â«Â minorationÂ«Â ou Â«Â banalisation outranciÃ¨reÂ«Â persistent.

Ainsi Ã©crite, une telle loi aurait surtout pour effet de rÃ©duire considÃ©rablement la libertÃ© d’expression, la libertÃ© des opinions politiques et mÃªme la libertÃ© de la recherche historique. Loin de rÃ©duire la poussÃ©e de fiÃ¨vre antisÃ©mite qui s’exprime bruyamment depuis le 7 octobre 2023, elle pourrait au contraire l’exacerber tant elle donne l’impression de vouloir Ã©teindre autoritairement toute contestation de la politique d’IsraÃ«l, mÃªme si l’auteur s’en dÃ©fend dans l’exposÃ© des motifs.

Mais alors, que faire ? Terrible question. On se sent si complÃ¨tement impuissant face au mÃ©lange Ã©ruptif d’incomprÃ©hension, de ressentiment et de prÃ©jugÃ©s absurdes qui nourrissent l’antisÃ©mitisme… Mais peut-Ãªtre pourrait-on tout simplement commencer par rÃ©primer sans Ã©tats d’Ã¢me les atteintes aux biens et aux personnes, d’oÃ¹ qu’elles viennent, ainsi que la loi en vigueur nous y autoriseÂ ? Et rappeler sans relÃ¢che que les hommes, tous les hommes, naissent et demeurent libres et Ã©gaux en droits.

(*) Avec plus de 700 000 signatures, cette pÃ©tition aurait pu donner lieu Ã un dÃ©bat sans vote Ã l’AssemblÃ©e nationale. Dans le cas prÃ©sent, une majoritÃ© de dÃ©putÃ©s de la commission des Lois (bloc central et RN) a dÃ©cidÃ© mercredi 15 avril dernier de classer la pÃ©tition, dans la mesure oÃ¹ le dÃ©bat sur la proposition de loi elle-mÃªme, plus riche, devait dÃ©marrer le lendemain. Finalement, la proposition en question a Ã©tÃ© retirÃ©e.

Illustration de couverture : manifestation contre la loi Yadan le 14 avril 2026 Ã Paris. Photo AFP.