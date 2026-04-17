Notes de lecture sous Kevin Brookes, Â« Que faire de nos Ã©lites politiquesÂ ? Â»

Le titre du dernier ouvrage de Kevin Brookes est passablement lÃ©niniste, mais, rassurons immÃ©diatement nos lecteurs, le contenu est, lui, Â bien de sensibilitÃ© libÃ©raleâ€¦ Le bref livre que lâ€™actuel directeur du think tank GÃ©nÃ©ration libre vient de publier est trÃ¨s accessible et il se lit dâ€™un trait. Il se fonde sur une expÃ©rience politique nourrie de collaborateur de dÃ©putÃ© ou de sÃ©nateur. De lÃ , quelques anecdotes savoureuses, mais lÃ nâ€™est Ã©videmment pas lâ€™essentiel.

Lorsque lâ€™on lit le terme dâ€™Ã©lites aujourdâ€™hui, a fortiori celui dâ€™Ã©lite au singulier, on rencontre souvent des populistes, de droite comme de gauche. Tel nâ€™est pas le cas de notre auteur. Dans son introduction Ã©clairante, il prÃ©cise quâ€™il entend par Ã©lites uniquement lâ€™expression dâ€™Ã©lites politiques qui recouvre non seulement ceux qui vivent au niveau national de leurs activitÃ©s politiques, mais aussi, et nous dirions peut-Ãªtre surtout, ceux quâ€™il nomme les acteurs administratifs qui exercent un rÃ´le dÃ©terminant sur lâ€™orientation des politiques publiques, en un mot les bureaucrates de haut niveau (pp. 11-12).

Si le ton est mesurÃ©, le fond du propos est sÃ©vÃ¨re et certaines rÃ©formes suggÃ©rÃ©es sont radicales. Â«Â Que faire de nos Ã©lites politiquesÂ ?Â Â»Â : il faut en changer pour en diminuer le nombre et juguler leur capacitÃ© de nuisance. Car, nâ€™en dÃ©plaise aux populistes, les Ã©lites, Ã savoir ceux qui excellent dans leur domaine, sont indispensables. Dans le domaine politique Ã©galement, mais il faut sâ€™entendreÂ : des Ã©lites responsables, mises en concurrence et surtout modestes (p. 64). Nous en sommes loin.

Le constat, nous le disions, est rude. Kevin Brookes se lamente -lâ€™avis des spÃ©cialistes est largement partagÃ©- de la baisse abyssale du niveau de nos Ã©lites politiques. Un constat qui, au demeurant, nâ€™a rien de surprenant, puisque cette baisse accompagne -lâ€™auteur nous diraitÂ : cause en grande partie- celle des citoyens. Lâ€™amoindrissement du niveau des Ã©lites politiques suit comme son ombre portÃ©e leur regrettable professionnalisation au sein dâ€™une Â«Â RÃ©publique des privilÃ¨gesÂ Â» qui constitue le premier des quatre chapitres, plus spÃ©cifiquement consacrÃ© aux hommes politiques.

Le second chapitre traite, lui, de la Â«Â RÃ©publique des sachantsÂ Â», plus spÃ©cifiquement consacrÃ© Ã la haute administration. LÃ encore, le constat livrÃ© est sans dÃ©tourÂ : notre pays nâ€™est pas gouvernÃ©, mais administrÃ© (p. 46). Nous ajouterons que la description faite est difficilement contestable, mais quâ€™elle nâ€™en est pas moins piquante. Car lâ€™Ecole nationale dâ€™administration nâ€™a pas Ã©tÃ© conÃ§ue pour cela par Michel DebrÃ© et le changement de RÃ©publique en 1958 devait au contraire traduire une reprise en main de la bureaucratie par le politique aprÃ¨s la dÃ©sastreuse expÃ©rience de la IVe RÃ©publique Ã cet Ã©gard.

Le troisiÃ¨me chapitre sâ€™attaque aux coÃ»t induits par cette Â«Â RÃ©publique des privilÃ©giÃ©s et des sachantsÂ Â». Kevin Brookes ne sâ€™en tient pas Ã lâ€™aspect comptable, affligeant en lui-mÃªme. Il Ã©largit son propos Ã ce que nous qualifierons de lÃ©gicentrisme franÃ§ais, Ã la complexitÃ© bureaucratique (pp. 55 et suivantes), Ã lâ€™Ã‰tat-nounou cher Ã notre ami Mathieu Laine (pp. 57 et suivantes).

Le quatriÃ¨me chapitre entend tirer les leÃ§ons du bilan Ã©tabli lors des chapitres prÃ©cÃ©dents. Son titre rÃ©pond Ã la question de lâ€™ouvrage et il annonce clairement la couleurÂ : Â«Â Sans nos Ã©lites politiquesÂ Â». Oui, la France a besoin dâ€™Ã©lites, mais pas celles qui Â«Â empÃªchent, taxent, rÃ©glementent, interdisent et subventionnentÂ Â» (p. 63). Nous le disions en liminaireÂ : les dÃ©veloppements sont clairement et explicitement libÃ©raux. Ce qui a au premier chef retenu notre attention, câ€™est la division intitulÃ©eÂ : Â«Â DÃ©politiserÂ Â» (pp. 65 et suivantes), pour la simple et bonne raison que nous plaidons depuis toujours en faveur de la dÃ©politisation du pays. Nous sommes donc sur la mÃªme longueur dâ€™onde que lâ€™auteur et cela dÃ©montre (bien Ã©videmmentâ€¦) ses hautes qualitÃ©s. Câ€™est ici que le rejet du populisme se fait singuliÃ¨rement sentir et nous lâ€™exprimerons selon nos propres termesÂ : pas question de proposer que les questions soient tranchÃ©es par un Â«Â peupleÂ Â» qui ne se trompe jamais en votant Â«Â bienÂ Â» Lâ€™auteur expose dans la mÃªme veine que Â«Â toute dÃ©cision nâ€™a pas Ã Ãªtre prise collectivementÂ Â» (p. 66). Il suggÃ¨re Ã©galement une large dÃ©centralisation selon les principes de la subsidiaritÃ©, laquelle se dÃ©clinerait Ã©galement dans le domaine fiscal, ce que nous appellerons la subsidiaritÃ© fiscale (pp. 75-76).

Kevin Brookes propose en passant -lâ€™ouvrage Ã©tant dâ€™un format limitÃ©, il va de soi quâ€™il Ã©tait impossible Ã lâ€™auteur de dÃ©velopper ses propositions- dâ€™autres rÃ©formes radicales, telles la suppression du statut de la fonction publique, que lâ€™Iref soutient depuis longtemps -la suppression, pas la fonction publiqueâ€¦- ou encore lâ€™obligation faite aux fonctionnaires de dÃ©missionner lorsquâ€™ils se prÃ©sentent Ã une Ã©lection (pp. 78-79), mesure que nous prÃ´nons pÃ©riodiquement.

Du fait du format de lâ€™ouvrage, la procÃ©dure Ã suivre pour la mise en place de telle ou telle rÃ©forme suggÃ©rÃ©e nâ€™est le plus souvent pas explicitÃ©e, par exemple lorsque lâ€™auteur souhaite un Â«Â taux unique dâ€™impositionÂ Â» (p. 72), autrement dit un impÃ´t proportionnel, ce qui supposerait rien moins quâ€™une rÃ©vision constitutionnelle compte tenu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, ou bien le fait de soutenir une proposition alternative, comme le fait lâ€™Iref, Ã savoir la mise en place dâ€™une exonÃ©ration, puis de taux rÃ©duits, ce qui permettrait de passer sous les fourches caudines du Conseil.

De maniÃ¨re plus large, la briÃ¨vetÃ© du livre ne permet pas vraiment de trouver la -trÃ¨s difficile- recette pour Ã©chapper Ã ce que Milton Friedman appelait au dÃ©but des annÃ©es 1980 Â«Â la tyrannie du statu quoÂ Â». Comment se dÃ©barrasser de nos Ã©lites politiquesÂ ? Kevin Brookes approche du sujet en fin dâ€™introduction (p. 15) lorsquâ€™il parle de deux conditions pour sâ€™en dÃ©faireÂ : que la population accepte de se dÃ©lester de ses lambeaux de privilÃ¨ges et que des rÃ©formes permettent de faire primer la sociÃ©tÃ© civile sur lâ€™Ã‰tat. Mais comment en pratique faire prendre conscience aux individus de leur servitude volontaire et comment la sociÃ©tÃ© civile peut-elle en pratique effacer lâ€™Ã‰tat dans ses missions non rÃ©galiennesÂ ? Vaste question, eÃ»t-dit le GÃ©nÃ©ralÂ !