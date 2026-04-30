Plus de 20 groupes du CAC 40 paient en moyenne un taux dâ€™imposition du bÃ©nÃ©fice Ã  28.8 %. Total Energies est imposÃ© Ã  40 % !

Il y a deux sortes de Â«Â super-richesÂ Â» que le dÃ©bat public livre plus ou moins rÃ©guliÃ¨rement Ã la vindicte fiscaleÂ : les trÃ¨s grandes sociÃ©tÃ©s commerciales franÃ§aises et les individus qui en sont les propriÃ©taires, par lâ€™entremise des actions quâ€™ils dÃ©tiennent dans le capital de ces sociÃ©tÃ©s. La cause semble entendueÂ : quâ€™elles soient personnes physiques (des individus) ou morales (des sociÃ©tÃ©s), les super-riches recourraient massivement Ã Â«Â lâ€™Ã©vasion fiscaleÂ Â» â€“ donc paieraient trop peu dâ€™impÃ´t â€“Â Â en domiciliant leurs revenus dans des Â«Â paradis fiscauxÂ Â» ou en profitant de montages juridiques fiscalement avantageux dans leur pays de rÃ©sidence.

Comme les sondages dâ€™opinion lâ€™ont montrÃ© Ã propos de la Â«Â taxe ZucmanÂ Â», cette antienne de lâ€™Ã©vasion fiscale fait mouche dans lâ€™opinion publique. Jâ€™ai donc cherchÃ© Ã en tester lâ€™un des arguments sous-jacents, celui selon lequel les grands groupes de sociÃ©tÃ©s composant lâ€™indice boursier du CAC 40 paieraient moins dâ€™impÃ´t sur leurs bÃ©nÃ©fices (impÃ´t sur les sociÃ©tÃ©s = IS) quâ€™ils ne le devraient, notamment en France. Ces 40 groupes font partie des plus grandes entreprises de lâ€™Ã©conomie franÃ§aise au regard de leur chiffre dâ€™affaires, de leurs effectifs et bien sÃ»r, de leur bÃ©nÃ©fice annuel. Leur siÃ¨ge social est frÃ©quemment installÃ© en France et bien que dÃ©tenus Ã environ 50% par des actionnaires Ã©trangers, certains de ces groupes sont toujours contrÃ´lÃ©s par de grandes familles dâ€™entrepreneurs franÃ§ais.

Ces sociÃ©tÃ©s sont donc une cible de choix pour les hÃ©rauts de la Â«Â justice fiscaleÂ Â», parmi lesquels on trouvera lâ€™ONG Oxfam, lâ€™Observatoire des multinationales et bien dâ€™autres instituts ou think tanks internationaux. Je suis donc parti des questions suivantesÂ : Ã quelle proportion sâ€™Ã©lÃ¨ve lâ€™impÃ´t sur les bÃ©nÃ©fices acquittÃ© par ces grandes entreprisesÂ ? Et cette proportion est-elle infÃ©rieure ou supÃ©rieure Ã ce quâ€™elles comptabiliseraient si on appliquait Ã leurs bÃ©nÃ©fices imposables le taux normal dâ€™IS en FranceÂ ? RÃ©pondre Ã ces questions implique dâ€™Ã©tudier leurs comptes annuels. Ils sont publiÃ©s dans les Â«Â documents dâ€™enregistrement annuelsÂ Â» que les groupes du CAC 40 sont tenus de produire chaque annÃ©e. Or, il se trouve que ces documents rÃ©pondent presque directement Ã ma question car ils contiennent un Â«Â bridge fiscalÂ Â» expliquant lâ€™Ã©cart qui existe entre lâ€™impÃ´t que paieraient ces groupes si le taux franÃ§ais leur Ã©tait appliquÃ© (Â«Â impÃ´t thÃ©oriqueÂ Â») et lâ€™impÃ´t quâ€™ils acquittent ou doivent en rÃ©alitÃ© (Â«Â impÃ´t effectifÂ Â») au titre dâ€™un exercice fiscal donnÃ©.

1. Les groupes du CAC 40 paient beaucoup dâ€™impÃ´t sur leur bÃ©nÃ©ficeâ€¦ mondial

Mon Ã©tude se limite Ã lâ€™annÃ©e 2024 et ne porte que sur 21 groupesÂ : les 18 premiers par ordre alphabÃ©tique (Accor, Air Liquide, etc.) auxquels jâ€™ai adjoint trois groupes sporadiquement mis en cause dans le dÃ©bat publicÂ : LVMH, SociÃ©tÃ© GÃ©nÃ©rale et bien sÃ»r, Total Ã‰nergies. Je passe sur la complexitÃ© inhÃ©rente Ã lâ€™Ã©tude dÃ©taillÃ©e de cette Â«Â matiÃ¨re fiscaleÂ Â». Sur ce sujet comme sur beaucoup dâ€™autres, on est forcÃ©ment saisi par lâ€™Ã©cart entre le simplisme des slogans â€“ Â«Â les riches ne paient pas assez dâ€™impÃ´tÂ Â» – et la complexitÃ© du rÃ©el.

Il reste quâ€™au terme de retraitements au demeurant marginaux, jâ€™obtiens la conclusion suivanteÂ : la moyenne des taux dâ€™imposition du bÃ©nÃ©fice 2024 des 21 groupes de mon Ã©chantillon sâ€™Ã©lÃ¨ve Ã 28,8%. Cela reprÃ©sente trois points de plus que le taux normal dâ€™imposition des bÃ©nÃ©fices applicable en France, en 2024 (25% de taux normal auquel sâ€™ajoute une contribution sociale de 3,3% portant le taux plein Ã 25,83%). Les groupes de mon Ã©chantillon qui comptabilisent le plus dâ€™impÃ´t par rapport Ã leur bÃ©nÃ©fice sont Arcelor Mittal etâ€¦ Total Ã‰nergies avec un taux dâ€™IS de 40%. Bien sÃ»r, si certains groupes sont au-dessus de la moyenne, dâ€™autres sont au-dessous et ont donc un impÃ´t effectif infÃ©rieur Ã lâ€™impÃ´t thÃ©orique.

Dans lâ€™ensemble, cependant, les groupes du CAC 40 sont lourdement taxÃ©s (sans mÃªme prendre en compte la plÃ©thore dâ€™impÃ´ts de production dont ils sont redevables). DÃ¨s lors, pourquoi diable sont-ils si rÃ©guliÃ¨rement accusÃ©s de ne pas payer assez dâ€™impÃ´tÂ ? Laissons de cÃ´tÃ© la mauvaise foi idÃ©ologique, mÃªme si elle joue Ã lâ€™Ã©vidence un rÃ´le primordial dans cette affaire. Le hiatus vient dâ€™abord dâ€™une confusion subtile entre Â«Â impÃ´t payÃ©Â Â» et Â«Â impÃ´t comptabilisÃ©Â Â», on y reviendra briÃ¨vement. Il vient ensuite de ce que si les groupes du CAC 40 comptabilisent en rÃ©alitÃ© plus dâ€™impÃ´t quâ€™ils ne le feraient si leur activitÃ© Ã©tait 100% franÃ§aise, cet impÃ´t est principalement acquittÃ© Ã lâ€™Ã©tranger, câ€™est-Ã -dire lÃ oÃ¹ les groupes du CAC 40 font leurs affaires. Il nâ€™Ã©tonnera personne que des groupes prospÃ¨res tels que LVMH ou HermÃ¨s vendent leurs produits de luxe en Asie plutÃ´t quâ€™en France, câ€™est-Ã -dire lÃ oÃ¹ se trouve la croissance Ã©conomique, donc celle du pouvoir dâ€™achat. Câ€™est pourquoi, en moyenne, les 21 groupes que jâ€™ai Ã©tudiÃ©s ne font environ que 20% de leur chiffre dâ€™affaires en France (avec de fortes disparitÃ©s selon les secteurs dâ€™activitÃ©). Cette observation a toutefois un corollaire surprenantÂ : si, en travaillant essentiellement ailleurs quâ€™en France, le taux effectif dâ€™imposition des groupes du CAC 40 est supÃ©rieur Ã leur taux thÃ©orique calibrÃ© sur le taux franÃ§ais (25,83%), cela implique que lâ€™impÃ´t sur les bÃ©nÃ©ficesâ€¦ est plus lourd Ã lâ€™Ã©tranger quâ€™en France.

La France serait-elle, contre toute attente, un paradis fiscal de lâ€™impÃ´t sur les bÃ©nÃ©ficesÂ ? La question serait dÃ©jÃ baroque si lâ€™on excluait les Â«Â contributions exceptionnellesÂ Â» qui alourdissent rÃ©guliÃ¨rement lâ€™IS des grands groupes de sociÃ©tÃ©s et dont la derniÃ¨re mouture â€“ celle du budget 2025 â€“ fait de la France le pays le moins attractif de lâ€™OCDE sur ce critÃ¨re, selon une rÃ©cente Ã©tude de la Tax Foundation. Et mÃªme en excluant ces contributions exceptionnelles, la France nâ€™est (Ã©videmment) pas un paradis fiscal de lâ€™impÃ´t sur les bÃ©nÃ©fices : 14 groupes sur les 21 que jâ€™ai Ã©tudiÃ©s bÃ©nÃ©ficient de leurs implantations Ã©trangÃ¨res en matiÃ¨re fiscale tandis que 6 en pÃ¢tissent (un groupe est neutre sur ce plan : Bouygues). Mais parmi ces derniers, Total Ã‰nergies fait (encore) figure dâ€™Ã©lÃ©phant dans la piÃ¨ce : Ã lui seul, le groupe acquitte 5,5 milliards dâ€™impÃ´ts de plus que ce quâ€™il aurait comptabilisÃ© au taux franÃ§ais. Sans Total, les 20 autres groupes Ã©conomisent ensemble 721 millions dâ€™euros dâ€™impÃ´t par rapport au taux franÃ§ais. Avec Total, la Â« balance fiscale Â» de lâ€™Ã©chantillon se retourne et devient (curieusement) favorable Ã la France. Cela vient de ce que Total enregistre lâ€™essentiel de son impÃ´t sur les bÃ©nÃ©fices lÃ oÃ¹ il extrait ses hydrocarbures. Or, les pays pÃ©troliers ne lÃ©sinent pas sur lâ€™imposition des bÃ©nÃ©fices liÃ©s aux activitÃ©s extractives. LÃ -dessus, le rapport fiscal du groupe ne laisse aucun doute : presque 70% des dix milliards dâ€™euros dâ€™impÃ´t sur les bÃ©nÃ©fices acquittÃ©s par Total Ã‰nergies en 2024 reviennent Ã 4 pays producteurs,Â Ã savoir NorvÃ¨ge, Nigeria, Royaume-Uni et Angola (par ordre dÃ©croissant).

2. Le groupe Total Ã‰nergies est imposÃ© Ã 40 %

Cela nâ€™empÃªche pas le gÃ©ant Ã©nergÃ©tique de se voir reprochÃ©e sa faible contribution aux recettes fiscales de la France. Pour les uns, Â«Â Total Ã‰nergies recourt Ã des pratiques dâ€™optimisation fiscale afin de ne dÃ©clarer que des bÃ©nÃ©fices nÃ©gatifs, nuls ou faibles en France afin dâ€™y limiter son imposition Â». Pour les autres (ou les mÃªmes), Total ne paierait toujours pas assez dâ€™impÃ´t mais cette foisâ€¦ en raison de ses Â«Â superprofitsÂ Â».

DÃ¨s lors, que disent les rapports fiscaux que le groupe publie annuellement depuis la fin des annÃ©es 2010Â ? Dâ€™abord quâ€™entre 2021 et 2024, ses activitÃ©s en France y sont systÃ©matiquement dÃ©ficitaires. Et que malgrÃ© Ã§a, la charge fiscale du groupe est relativement importanteÂ : en 2024, cela reprÃ©sente 243 millions dâ€™euros dâ€™impÃ´t sur les bÃ©nÃ©fices soit le huitiÃ¨me total le plus Ã©levÃ© des 69 pays dâ€™implantation dont Total Ã‰nergies dÃ©taille la charge fiscale.

LÃ encore, la surprise domine. Comment se fait-il quâ€™un groupe censÃ© Â«Â ne pas payer dâ€™impÃ´ts sur les bÃ©nÃ©fices en FranceÂ Â» comptabilise, en 2024, lâ€™une des charges fiscales les plus Ã©levÃ©es de son portefeuille de paysÂ ? Et comment se fait-il quâ€™il soit imposÃ© sur ses bÃ©nÃ©fices alors mÃªme quâ€™il dÃ©clare une perte comptable de quelques 227 millions dâ€™eurosÂ ? Enfin, pourquoi Total perd-il de lâ€™argent, en FranceÂ ?

Lâ€™examen des deux premiÃ¨res questions appellerait dâ€™entrer dans des subtilitÃ©s fiscalo-comptables ici hors de propos. On se contentera de relever que la plupart des commentaires Â«Â anti TotalÂ Â» choisissent de porter lâ€™attention sur Â«Â lâ€™impÃ´t payÃ©Â Â» plutÃ´t que Â«Â lâ€™impÃ´t comptabilisÃ©Â Â» par le groupe. Cette erreur de raisonnement a Ã©tÃ© dÃ©masquÃ©e dans un article rÃ©cent, critiquant une prise de position de G. Zucman sur la question. Or, pour rester trÃ¨s schÃ©matique, lâ€™impÃ´t payÃ© en 2024 correspond au rÃ¨glement dâ€™impÃ´ts comptabilisÃ©s au titre des annÃ©es prÃ©cÃ©dentes tandis que lâ€™impÃ´t comptabilisÃ© correspond Ã la charge rÃ©elle de lâ€™exercice 2024. On peut certes sâ€™Ã©tonner que sur 2021-2024, lâ€™impÃ´t payÃ© par Total en France soit toujours infÃ©rieur Ã lâ€™impÃ´t comptabilisÃ©. Mais cela ne suffit pas Ã Ã©tayer les soupÃ§ons, voire les accusations, dont Total Ã‰nergie est rÃ©guliÃ¨rement la cible.

La question plus fondamentale rÃ©sidedans la nature des pertes comptables que Total Ã‰nergies dÃ©clare de faÃ§on systÃ©matique en France. Sâ€™agit-il de pertes Ã©conomiques â€“ reflÃ©tant des difficultÃ©s dâ€™exploitation franco-franÃ§aises â€“ ou de pertes fiscalement motivÃ©es, liÃ©es Ã de savants montages juridiques et comptablesÂ ? On ne peut pas rÃ©pondre catÃ©goriquement Ã cette question. Il est non seulement vraisemblable mais Ã peu prÃ¨s Ã©vident que les groupes de sociÃ©tÃ©s optimisent leur fiscalitÃ©. Dâ€™un point de vue managÃ©rial, il serait dâ€™ailleurs fautif de ne pas le faire. Pour autant, allÃ©guer sans autre forme de procÃ¨s que les pertes de Total en France seraient fiscales plutÃ´t quâ€™Ã©conomiques bute sur au moins trois objections.

La premiÃ¨re vient dâ€™une contradiction interne Ã la rhÃ©torique Â«Â anti TotalÂ Â». Dans un secteur aussi mÃ©diatiquement sensible, fiscalisÃ© et rÃ©glementÃ© que lâ€™est, en France, la production et la distribution dâ€™Ã©nergie, il nâ€™est pas Ã©tonnant que les marges soient comprimÃ©es. DÃ¨s lors que toute hausse conjoncturelle du prix du pÃ©trole ou du gaz conduit Ã accuser Total Ã‰nergies dâ€™engranger des Â«Â super-profitsÂ Â», ceux-ci se retrouvent ipso facto sous surveillance et in fine, limitÃ©s. Or, comme Total Ã‰nergies vend sur les marchÃ©s internationaux le pÃ©trole quâ€™il extrait en NorvÃ¨ge et ailleurs, câ€™est au prix du marchÃ© que ses raffineries et stations-services doivent se fournir. De sorte quâ€™au lieu de Â«Â super-profitsÂ Â», les producteurs et distributeurs dâ€™Ã©nergie sont plutÃ´t soumis Ã des Â«Â super coÃ»tsÂ Â». Et bien entendu, les super coÃ»ts sont plus favorables aux super pertes quâ€™aux super profits. Lâ€™impÃ´t,Â câ€™est un peu lâ€™argent du beurre produit par autrui. Sans beurre, pas (ou moins) dâ€™impÃ´t.

Une seconde objection vient de ce que le dÃ©bat public entretient une conception pour le moins extensive des Â«Â paradis fiscauxÂ Â» (et il est vrai quâ€™Ã peu prÃ¨s nâ€™importe quelle juridiction est un paradis fiscal en comparaison de la France). Or, disposer dâ€™implantations aux Pays-Bas ou en Suisse, par exemple, va bien au-delÃ de motivations fiscalesÂ : ces pays ont des marchÃ©s porteurs et un environnement institutionnel relativement favorable aux affaires.

Une derniÃ¨re objection â€“ sans doute la plus dÃ©cisive â€“ rÃ©side dans les prÃ©ventions du droit fiscal lui-mÃªme. En tant que trÃ¨s gros contribuables, les groupes du CAC 40 sont lâ€™objet dâ€™une vigilance fiscale soutenue. Leurs comptes font dâ€™ailleurs Ã©tat de Â«Â dÃ©saccordsÂ Â» avec lâ€™administration fiscale qui se traduisent frÃ©quemment par une charge fiscale accrue. Or, en matiÃ¨re de prÃ©vention/rÃ©pression de lâ€™Ã©vasion fiscale, le droit franÃ§ais est particuliÃ¨rement proactif. La premiÃ¨re lÃ©gislation en la matiÃ¨re date deâ€¦ 1974. Elle ne cessera ensuite de monter en puissance pour donner lieu Ã lâ€™article 238 A du Code gÃ©nÃ©ral des impÃ´ts dont la disposition principale est celle-ci : Â« Les (charges et transferts dâ€™actif) payÃ©s ou dus par une personne physique ou morale domiciliÃ©e ou Ã©tablie en France Ã des personnes physiques ou morales qui sont domiciliÃ©es ou Ã©tablies dans un Ã‰tat Ã©tranger ou un territoire situÃ© hors de France et y sont soumises Ã un rÃ©gime fiscal privilÃ©giÃ©, ne sont admis comme charges dÃ©ductibles pour l’Ã©tablissement de l’impÃ´t que si le dÃ©biteur apporte la preuve que les dÃ©penses correspondent Ã des opÃ©rations rÃ©elles et qu’elles ne prÃ©sentent pas un caractÃ¨re anormal ou exagÃ©rÃ© Â». Autrement ditÂ : lâ€™administration fiscale a un droit de regard potentiellement illimitÃ© sur les opÃ©rations Ã©conomiques des groupes du CAC 40. Si Total Ã‰nergies Â«Â Ã©vadeÂ Â» lâ€™impÃ´t franÃ§ais, câ€™est donc Ã ses risques et pÃ©rils fiscaux.

En somme et en Ã©tant le moins sÃ©vÃ¨re possible avec lâ€™Ã©vidente partialitÃ© du rÃ©cit anti CAC 40, le moins quâ€™on puisse en dire, câ€™est quâ€™il appellerait autrement plus de prudence â€“ donc de pÃ©dagogie â€“ que ce nâ€™est manifestement le cas.