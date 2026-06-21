Supprimer l’âge légal de départ en retraite : la proposition trompeuse d’Attal et Bardella

Fin mai, l’ancien Premier ministre macroniste Gabriel Attal a évoqué cette solution : « Ce que je propose, c’est un système plus juste, un système plus libre, un système débarrassé de l’âge légal de départ, fondé sur la seule durée de cotisation ». Peu après, Jordan Bardella s’est positionné sur la même ligne : « L’âge de départ ne veut rien dire. Pour que le système soit beaucoup plus lisible et plus juste, il faut regarder d’abord le nombre d’années cotisées ».

Cette libération du système des retraites serait bienvenue, mais en l’état, une telle proposition reste un trompe-l’œil. Elle est souhaitable mais pas suffisante.

Les dangers d’une pyramide de Ponzi

Des voix s’élèvent pour dénoncer les dangers d’une telle réforme qui risquerait d’augmenter la pauvreté et d’aggraver les déséquilibres du système de retraite. Certains s’inquiètent pour les carrières hachées, notamment celle des femmes ou de certains chômeurs chroniques, en seraient fortement pénalisés. Mais c’est déjà le cas : sauf mise en œuvre de mesures de solidarité, les pensions diminuent au prorata du nombre de trimestres manquants par rapport à la durée de référence.

Il est vrai néanmoins que si l’on permettait à tous les actifs de partir plus tôt à la retraite, ceux qui le feraient devraient supporter des décotes importantes car tout à la fois ils cotiseraient moins longtemps et bénéficieraient de leur pension plus longtemps. Au surplus, dans notre système de répartition, si nombre de personnes partaient brutalement à la retraite avant l’âge prévu initialement, il se créerait un trou d’air dans le système qui le fragiliserait sérieusement. En effet, dans le système actuel de répartition les cotisations de l’année servent à servir les pensions de la même année. La décision d’une fraction non négligeable d’actifs ne plus cotiser avant la date prévue et de demander à percevoir leur pension, même plus faible, occasionnerait un déficit qui risquerait de faire tomber la pyramide de Ponzi que représente tout système de retraite par répartition dépendant des ressources des nouveaux entrants pour verser aux retraités les pensions qui leur sont dues en fonction de leurs cotisations antérieures.

Les propositions de supprimer l’âge légal de la retraite sont le signe d’une certaine prise de conscience politique de l’absurdité et de l’obsolescence du système de répartition, notamment du fait de l’évolution démographique. Le fait qu’elles soient énoncées par de jeunes leaders d’horizons différents montrent sans doute qu’elles répondent à des attentes des Français.

Mais leur proposition ressemble à une esquive, le moyen habile, et malhonnête, de ne pas prendre parti sur la réforme des retraites. En effet, la suppression de l’âge légal de départ à la retraite ne peut être institué sans risque qu’après avoir introduit une large part de capitalisation dans le système.

La nécessaire capitalisation

Dans un système de capitalisation, le fait que certains actifs partent plus tôt à la retraite n’aurait aucune conséquence sur l’équilibre du régime de pension. En effet, dans ce régime, les retraités bénéficient du produit et du remboursement du capital qu’ils ont eux-mêmes accumulé, sous forme de cotisations aux fonds de pension de leur choix. Leur demande d’en être remboursés plus tôt que prévu n’affecterait pas les autres pensionnés.

Les fonds de pension pourraient eux-mêmes exiger de leurs souscripteurs une durée minimale de souscription, voire un âge limite à partir duquel ceux-ci pourraient demander à bénéficier de leur retraite, de telle façon qu’ils puissent procéder sans risque à des placements de long terme. Mais sous ces réserves, chaque cotisant disposerait de la liberté de partir à la retraite quand il veut, sauf à disposer d’une pension plus faible s’il part plus tôt.

La cotisation à une assurance « retraite » pourrait être obligatoire, pour éviter que certains actifs se retrouvent démunis au-delà d’un certain âge et demandent leur prise en charge par la collectivité. De même, la fixation d’un âge minimum pour partir à la retraite ou d’une durée minimale de cotisation serait également, le cas échéant, une protection contre l’imprévoyance des individus et éviterait que la collectivité supporte la charge de ceux qui seraient partis trop tôt à la retraite avec une trop petite retraite pour vivre. Mais dans le cadre de la possibilité laissée à chacun de cotiser à un fonds de pension, c’est chaque fonds de pension qui fixerait ses règles et conditions dans le cadre éventuel fixé par la loi.

La capitalisation permet de payer des cotisations moindres et de recevoir des pensions supérieures. Les systèmes par capitalisation danois et néerlandais permettent d’offrir aux retraités des pensions de plus de 30% supérieures à celles des Français (en taux de remplacement brut) alors que l’effort financier demandé aux cotisants et aux contribuables français était 30% supérieur à celui demandé aux leurs par les Pays-Bas et le Danemark. Mais dans tous les cas, si la durée de vie s’allonge, le niveau des retraites ne pourra être maintenu que si la durée de cotisation augmente. D’ailleurs, dans ces deux pays, l’âge légal de départ à la retraite est de 67 ans et va s’allonger encore dans les prochaines années. Les âges légaux de chaque pays ne sont pas toujours comparables car ils peuvent dépendre de conditions d’éligibilité, de durées de cotisation et d’affiliation, de salaires pris en compte pour le calcul, ou de dispositifs permettant un départ avant l’âge légal (retraite anticipée), etc. Il n’y a pas d’âge légal de départ à la retraite en Norvège et en Suède. La retraite y est flexible. Toutefois, en Norvège, pour prendre sa retraite avant 67 ans, il faut justifier que sa pension sera d’un montant suffisant.

La suppression d’un âge légal de la retraite est souhaitable, elle est un argument pour convaincre politiquement de la nécessaire réforme de notre système de retraite. Mais elle n’est possible, sinon marginalement, que dans le cadre de l’adoption progressive de la capitalisation. Et dans tous les systèmes, en attendant peut-être que l’IA réduise significativement le temps de travail des actifs, l’âge de départ en retraite devra être retardé en fonction de l’allongement de la durée de vie, sauf à réduire en proportion le montant des pensions, ce que ne disent ni Attal ni Bardella, démagogues impénitents.