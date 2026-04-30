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vendredi 1 mai 2026

1er mai : les inspecteurs du travail sont payés double pour empêcher les Français de travailler !

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