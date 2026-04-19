Monsieur Lecornu, faites en sorte que le 1er mai soit un jour obligatoirement chÃ´mÃ© pour lesâ€¦ inspecteurs du travail

AprÃ¨s avoir reculÃ© devant les syndicats, le Gouvernement vient finalement dâ€™autoriser les fleuristes et boulangers-pÃ¢tissiers Ã faire travailler leurs salariÃ©s le 1er mai sur la base du volontariat. Par ailleurs, le Gouvernement invite les partenaires sociaux Ã nÃ©gocier, par branche professionnelle, des exceptions qui pourraient ensuite Ãªtre transposÃ©es dans la loi pour le 1er mai 2027.

Ce pas de deux de SÃ©bastien Lecornu montre clairement quâ€™il ne sait pas sur quel pied danser. Quâ€™il gouverne sans aucun cap, si ce nâ€™est celui de vouloir durer encore une annÃ©e jusquâ€™Ã lâ€™Ã©lection prÃ©sidentielle.

En dehors donc de ceux des fleuristes et boulangers-pÃ¢tissiers, ne pourront travailler 1er mai 2026 que les salariÃ©s dâ€™Ã©tablissements et services qui, Â«Â en raison de la nature de leurs activitÃ©s, ne peuvent interrompre leur travailÂ Â» (article L.3133-6 du code du travail). Sont concernÃ©s les employÃ©s des hÃ´pitaux et Ã©tablissements de santÃ©, des hÃ´tels, cafÃ©s et restaurants, des commerces alimentaires, des transports et notamment les transports publics, des industries Ã feu continu, des entreprises de spectacle. La police, la gendarmerie et les sapeurs-pompiers, ainsi que les services de gardiennage et de sÃ©curitÃ© et ceux de dÃ©pannage urgent seront Ã©galement sur le pont. Pour toutes les autres professions, le 1er mai est obligatoirement chÃ´mÃ©.

Les bouchers-charcutiers et les poissonniers, qui ne sont pas concernÃ©s par lâ€™exception, sont fort mÃ©contents. On les comprend. Certains dâ€™entre eux, cette annÃ©e encore, braveront lâ€™interdiction au risque dâ€™Ãªtre verbalisÃ©s par des contrÃ´leurs et inspecteurs du travail qui curieusement, eux, travailleront.

Le Gouvernement pourrait montrer quâ€™il est clairement en faveur de ceux qui veulent travailler â€“ et nous savons que la France, en gÃ©nÃ©ral, ne travaille pas assez â€“ en demandant expressÃ©ment Ã lâ€™inspection du travail de chÃ´mer ce jour-lÃ , son activitÃ© nâ€™Ã©tant pas essentielle au bon fonctionnement de lâ€™Ã©conomie. Câ€™est un euphÃ©misme.

Il ferait, en sus, quelques Ã©conomies puisque les agents publics travaillant le 1er mai sont, comme les salariÃ©s du privÃ©, rÃ©munÃ©rÃ©s le double dâ€™un jour normal.

Que des fonctionnaires soient payÃ©s double pour empÃªcher des FranÃ§ais de travailler de leur plein grÃ© â€“ et qui, par la mÃªme occasion, rapportent Ã lâ€™Ã‰tat (cotisations sociales, TVA, IS, IRâ€¦) â€“ nâ€™est pas le moins scandaleux de toute cette affaire.