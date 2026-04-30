Le Gouvernement continue à courber l’échine devant les syndicats de fonctionnaires

Décidément, le Gouvernement se plaît à aller à Canossa. Comme nous l’avons relaté dans notre article du 16 avril dernier, il a finalement renoncé à aligner le nombre de jours d’absence des agents publics pour mariage ou Pacs sur le droit privé (en le réduisant de cinq à quatre jours) et à moduler le nombre de jours d’absence pour assurer la garde d’un enfant malade en fonction de son âge. Dans le même temps, il leur a octroyé, comme dans le privé, un congé supplémentaire de naissance d’un à deux mois venant s’ajouter aux congés existants (congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou congé d’adoption).

Cette reculade devant des syndicats peu représentatifs, même dans la fonction publique, était déjà peu glorieuse. C’était sans compter sur le « dialogue social ». Lors du Conseil commun de la fonction publique (CCFP) qui s’est tenu le 29 avril 2026, le Gouvernement a encore cédé du terrain affirmant qu’il était utile de faire des concessions « afin de montrer que le dialogue social continue de fonctionner », comme nous l’apprend le média Acteurs publics.

Les syndicats ont donc obtenu deux nouvelles « avancées ». D’une part, les autorisations spéciales d’absence (ASA) pour mariage ou Pacs sont désormais de droit et non plus soumises aux nécessités de service. D’autre part, en cas de décès du conjoint d’un fonctionnaire, l’ASA est dorénavant de cinq jours au lieu de trois.

Nous n’entrerons pas dans des discussions sans fin pour savoir si l’on a besoin de trois jours de congés ou de cinq lorsque l’on perd son conjoint. Nous nous contenterons seulement de constater que la concertation entamée le 19 février 2026 avec les syndicats afin de rationaliser les autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité et aux événements familiaux n’a abouti qu’à en augmenter le nombre.

Manifestement, tout le monde au Gouvernement n’a pas compris qu’un des problèmes de l’économie française est une insuffisance de travail. Comme l’a montré Rexecode, les 15-64 ans travaillent, en France, en moyenne 1105 heures sur un an, soit 84 heures de moins que la moyenne des pays européens (85 heures de moins qu’en Suède ; 107 heures de moins qu’en Allemagne).

Dans ces conditions, accorder des jours d’absence supplémentaires aux agents publics est scandaleux. Aussi scandaleux que d’empêcher les Français qui veulent travailler le 1er mai de le faire.