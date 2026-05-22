Affaires Patrick Bruel : le principe de précaution contre la présomption d’innocence

Les associations féministes ne violent plus ouvertement la présomption d’innocence ; elles se prévalent maintenant du principe de précaution pour la démolir.

Introduit dans la Constitution sous la pression de Jacques Chirac, le principe de précaution n’en finit plus de faire des ravages. Initialement, il était limité au domaine de l’environnement, puis, il a colonisé le domaine de la santé publique et maintenant d’aucuns s’en réclament dans celui du droit pénal.

Ainsi en est-il des affaires Patrick Bruel, du nom du chanteur et acteur bien connus mis en cause dans plusieurs cas d’agressions sexuelles, de tentatives de viol et de viols remontant pour les plus anciennes (et au risque de la prescription) aux années 1990. Les associations féministes n’ont pas manqué de faire pression dans ces affaires comme dans d’autres, par exemple celles de Gérard Depardieu, mais leurs discours a changé, du moins apparemment.

A l’origine, elles faisaient plus ou moins fi de la présomption d’innocence. Aujourd’hui, elles se font plus subtiles. A preuve le collectif NousToutes qui a exigé du festival Grandes Marées de Jullouville d’annuler le concert du chanteur prévu le 24 juillet au motif que « penser aux victimes, ce n’est pas de la censure, c’est de la décence ». A preuve surtout la pétition actuellement en ligne « Annulation de la tournée de Patrick Bruel », langue inclusive à l’appui, des « collectives féministes (expression nouvelle car jusque-là il s’agissait de « collectifs », mais sans doute le terme masculin était-il intolérable à leurs yeux), associations militantes pour les droits et la protection des femmes et des enfants, artistes ». Ce texte, signé entre autres par plusieurs émanations de MeToo, NousToutes, des Femen, de quelques personnalités (très) à gauche telles Alice Coffin ou Anouk Grinberg, mais aussi des « juives féministes décoloniales (sic) », rappelle d’abord que Patrick Bruel « est bien sûr présumé innocent », mais il y a aussitôt après un… « mais » qui vient détruire ce principe. « Mais comment la justice pourrait-elle statuer sereinement tandis que le chanteur se produit sur toutes les scènes francophones ? ». Le caractère ténu de l’argumentation nous a laissé pantois, mais le mieux était à venir.

En effet, la pétition allègue : « Nous ne devons pas laisser perdurer l’asymétrie entre la parole des femmes et l’influence des agresseurs présumés (sic) riches et puissants ». L’expression « agresseur présumé » est utilisée une seconde fois, sur fond de lutte des classes, au terme d’un texte dont le niveau apparaît affligeant. Rappelons en contrepoint que le principe de la présomption d’innocence est un des piliers du droit pénal et que son absence est le signe d’une société barbare et ce, que l’on soit féministe ou pas.