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mercredi 29 avril 2026

EuropeÂ : forte hausse des violences sexuelles (+94 %) et des viols (+150 %) en 10 ans

Temps de lecture : <Â 1 minute

Les donnÃ©es que vient de publier Eurostat font froid dans le dos. Entre 2014 et 2024, les violences sexuelles ont bondi de 94 % (+124 350 cas) et les viols de 150 % (+58 983). Durant cette pÃ©riode, les premiÃ¨res ont augmentÃ© continuellement de prÃ¨s de 10 % par an en moyenne, et les seconds, de 7 %. Les auteurs de la note dâ€™Eurostat restent trÃ¨s prudents, Ã©vitant de se lancer dans des explications sur les causes de cette forte hausse, se limitant Ã  dire Â quâ€™elle Â« pourrait Ãªtre liÃ©e Ã  une sensibilisation accrue du public, ce qui influe sur le taux de signalement. Â» Il est en effet trÃ¨s probable que les victimes aient de moins en moins peur de signaler les agressions sexuelles. Toutefois, on ne peut Ã©carter une corrÃ©lation avec la hausse de lâ€™immigration en Europe pendant la mÃªme pÃ©riode, surtout avec la crise migratoire syrienne en 2015-2016. C’est ce qu’a reconnu d’ailleurs la SuÃ¨de en publiant des statistiques officielles.

En revanche, dans un autre registre, celui des homicides volontaires, les donnÃ©es enregistrent une baisseÂ : – 11 % entre 2014 et 2024, avec des fluctuations, un pic en 2015 (4 616 actes recensÃ©s) puis une tendance Ã  la baisse (3 735 actes en 2019).

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