Afrique francophone : 23 milliards d’euros d’ « investissements » dont 14 milliards de la part de la France

La Françafrique, concept de paternalisme néocolonial, c’est fini, claironnent les présidents français depuis vingt ans… mais derrière les jolies formules le paternalisme n’est sans doute pas si mort que cela.

Ainsi, Emmanuel Macron a-t-il annoncé lundi soir que le sommet « Africa Forward », le premier organisé par Paris en zone francophone, a permis de mobiliser 23 milliards d’euros d’investissements, dont 14 milliards de la France, pour le continent africain. Très bien, selon la vieille formule « aider le Tiers Monde c’est s’aider soi-même » (encore faut-il que l’argent ne soit pas jeté par les fenêtres et que l’aide occidentale serve de levier de développement au lieu d’être siphonné par les gaspillages et corruption).

D’une part, ces sommes proviendront aux deux tiers d’entreprises françaises et on peut se demander pourquoi il a fallu le parrainage de Paris pour que ces projets soient officialisés. S’agit-il d’investissements dans des projets en fait peu rentables et qui donc nécessitent des garanties publiques, pour une allocation de ressources donc discutables ? D’autre part, si le président français a eu raison de souligner qu’il fallait arrêter l’aide (un slogan pertinent était jadis « trade not aid ») pour privilégier l’investissement… la différence entre les deux ne saute pas aux yeux. En effet, en quoi un investissement « fléché » (donc puissamment orienté par la puissance publique) vers des infrastructures est-il fondamentalement différent d’un don pour les mêmes infrastructures ?

Enfin, le programme claironné par le président français met beaucoup l’accent sur les sujets qui font rêver en Occident, comme la transition énergétique (en gros réduire les émissions de gaz carbonique) à hauteur de 6 milliards, alors que l’ensemble ne prévoit que 1 milliard pour l’agriculture, enjeu clé en termes de sécurité alimentaire et d’emplois sur le continent.

Plus de 30 dirigeants africains étaient réunis à Nairobi alors que Paris cherche à conclure de nouveaux accords et partenariats face à l’affaiblissement de son influence dans ses anciennes colonies sur le continent.