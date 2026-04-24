Â«Â Nos prÃ©sidents et nos diplomates passent leur temps Ã  s’excuser de tout en Afrique. Il faut en finir avec cette repentance permanenteÂ !Â Â»

Entretien avec FranÃ§ois-Xavier Freland, auteur de La grande repentance. Afrique-FranceÂ : les infortunes de la vertu

Il a rÃ©alisÃ© un documentaire de grande qualitÃ© sur Milei, le prÃ©sident Ã la tronÃ§onneuse, diffusÃ© par Public SÃ©nat que nous avons commentÃ© lors d’une Ã©mission tÃ©lÃ©. FranÃ§ois-Xavier Freland est un journaliste atypique. Il est anti-wokiste, anti-indigÃ©niste contre le politiquement correct et prÃ©fÃ¨re la vÃ©ritÃ© des faits Ã l’hypocrisie et aux clichÃ©s journalistiques. Son dernier livre â€“ La Grande repentance. Afrique-France : les infortunes de la vertu paru aux Ã©ditions Intervalles â€“ en constitue une belle preuve. Il est question de la colonisation et de la dÃ©colonisation sans auto-flagellation, de l’esclavage et de l’islam, des vraies causes de l’Ã©chec politique franÃ§ais en Afrique et aussi des gaspillages publics terribles, lÃ -bas. Tout est dit, sans faux-fuyants, et prouvÃ© par des exemples et des arguments probants. Beaucoup de bobards ont Ã©tÃ© racontÃ©s sur l’Afrique et les Africains, y compris â€“ mais est-ce Ã©tonnant ? â€“ par des intellectuels et des politiques. Freland, ancien correspondant de France 24 au Mali et ancien Grand Reporter de Jeune Afrique, les cite et enfonce le clou, dÃ©nonÃ§ant leur ignorance ou pire leur malhonnÃªtetÃ© intellectuelle. Il faut en finir avec le prÃªt-Ã -penser sur l’Afrique ! La rÃ©alitÃ© est bien diffÃ©rente. Pour comprendre, ce livre anticonformiste tombe Ã pic. Voici pourquoi.

1) Comment vous est venue l’idÃ©e d’Ã©crire ce livre ? De votre expÃ©rience du terrainÂ africain ? Ou des bÃªtises de ce que vous appelez le journalisme Â« contreproductif Â» qui n’a pas compris ce continent ?

AprÃ¨s plus de vingt ans Ã couvrir l’Afrique, j’avais envie d’Ã©crire un livre pour rÃ©tablir quelques vÃ©ritÃ©s sur la relation de la France Ã l’Afrique aprÃ¨s des annÃ©es de culpabilisation post-coloniale. Journaliste moi-mÃªme ayant vÃ©cu comme correspondant Ã Bamako pour France 24 puis travaillÃ© en indÃ©pendant en Afrique pour divers mÃ©dias privÃ©s (Jeune Afrique), ou de l’audiovisuel public extÃ©rieur (RFI- TV5 Monde), j’ai pu observer notamment combien la couverture des mÃ©dias franÃ§ais Ã©tait en effet Â« contre-productive Â». AprÃ¨s avoir couvert entre autres les opÃ©rations militaires franco-africaines au Sahel contre le djihadisme entre 2013 et 2022, j’ai souvent constatÃ© que depuis Paris, le traitement de nos actions au Sahel Ã©tait presque toujours nÃ©gatif. Une couverture trÃ¨s critique, parfois marquÃ©e par une grille de lecture misÃ©rabiliste, post-coloniale simpliste teintÃ©e d’autoflagellation. Par exemple, Ã l’Ã©poque des opÃ©rations militaires franÃ§aises, les journalistes ou les nÃ©o-spÃ©cialistes parlaient d’une armÃ©e nÃ©o-coloniale, histoire de caricaturer. Or sur le terrain, je constatais que nos militaires Ã©taient des hommes et des femmes de toutes origines, souvent d’ailleurs franco-maliens, loin du clichÃ© du petit blanc au casque colonial. Idem, mes collÃ¨gues insistaient souvent sur les rares bavures de l’armÃ©e franÃ§aise, pas toujours bien prouvÃ©es au passage, ou sur les premiÃ¨res manifestations anti-franÃ§aises qui ne rassemblaient au-dÃ©but pas grand monde mais qui, Ã la loupe grossissante de RFI devenaient Â«Â le sentiment gÃ©nÃ©ral Â». Je l’ai souvent constatÃ©. Le problÃ¨me, c’est que nos mÃ©dias influencent ou influenÃ§aient largement l’opinion publique africaine qui Ã©coutent RFI ou regardent France 24 plus que leurs propres mÃ©dias. C’est Ã§a le sentiment de Â« grande repentance Â» trÃ¨s franÃ§ais, dont je parle dans mon livre : ce mea culpa permanent et contre-productif face Ã notre histoire en commun, notamment face au passÃ© colonial, qui a fini par crÃ©er de toutes piÃ¨ces ce ressentiment Ã notre Ã©gard. Pour rÃ©sumer, la France s’est auto-sabordÃ©e en Afrique.

Â 2) Vous Ã©crivez que la France a perdu la main en Afrique. Depuis pas mal d’annÃ©es. Quelles en sont les causes ?`

C’est tellement franÃ§ais de critiquer son propre pays. Un pays que le monde entier nous envie pourtant, sinon comment expliquer que tant de migrants, et pas seulement africains, frappent Ã notre porte plus qu’ailleurs ? C’est une posture aisÃ©e de gÃ©nÃ©raliser l’histoire occidentale Ã ce qu’elle a de plus mauvais. Lorsque j’Ã©tais correspondant au Venezuela, j’ai ressenti la mÃªme chose. Vu de Paris, Chavez et Maduro Ã©taient de grands libÃ©rateurs, proches du peuple face au mÃ©chant Satan amÃ©ricain. En rÃ©alitÃ©, c’est une dictature qui a fait fuir plus de 8 millions de vÃ©nÃ©zuÃ©liens dans le monde qui ont applaudi lorsque les forces spÃ©ciales amÃ©ricaines ont capturÃ© Maduro le 3 janvier dernier. Avec l’Afrique, c’est pareil, quoique fasse la France, nos intellectuels, journalistes et mÃ©dias ont passÃ© leur temps Ã critiquer ce que nous y faisions.

J’ai connu un journaliste de France 24 prÃ©sentÃ© comme le spÃ©cialiste djihadiste en Afrique qui n’avait jamais mis un pied au Mali, ni au Niger, ni ailleurs, et parlait depuis Paris en leur nom, sans connaÃ®tre les ethnies, les subtilitÃ©s de la rÃ©alitÃ© du terrain. Au passage, il passait son temps Ã critiquer l’armÃ©e franÃ§aise. Contrairement Ã ce qui a Ã©tÃ© dit, la France restait plutÃ´t populaire au Mali mÃªme Ã l’Ã©poque des interventions militaires franÃ§aises, notamment Ã Gao ou dans les villes du nord oÃ¹ l’on craignait le retour des jihadistes. Et les Russes en ont bien profitÃ© certes ! Au passage, ma critique de la responsabilitÃ© de nos mÃ©dias public dans la construction de cette mauvaise image en Afrique est partagÃ©e par certains confrÃ¨res de France 24 et RFI avec lesquels j’Ã©change, et qui entretiennent tout bas des liens avec le dÃ©putÃ© Charles Alloncle, en charge de la commission parlementaire critique vis-Ã -vis de l’audiovisuel public. Pour ma part, je ne me suis pas cachÃ©, je n’ai mÃªme jamais eu de contact avec lui.

3) Vous dÃ©noncez le discours de repentance de la France (et aussi des Occidentaux en gÃ©nÃ©ral). Pourquoi ?

La France est tombÃ©e dans l’autodÃ©nigrement permanent, bien souvent de faÃ§ade, dans le cynisme des rÃ©dactions ou des salons intellectuels parisiens. Nos prÃ©sidents, nos diplomates passent leur temps Ã s’excuser de tout en Afrique. C’est le discours de la dÃ©construction. On refait l’histoire, au passage en nous faisant passer pour des Â« salauds Â». Et en face, certains rÃ©gimes comme celui d’Alger restent dans la position victimaire et en profitent pour nous humilier rÃ©guliÃ¨rement et nous demander toujours plus de rÃ©parations, surtout Ã©conomiques… C’est la grande repentance permanente ! Bien-sÃ»r, il faut reconnaÃ®tre les pages sombres de cette histoire. Mais la colonisation n’a pas commencÃ© dans l’histoire du monde avec les FranÃ§ais. En Afrique, les Turcs, les Arabes, les Romains etc, ont colonisÃ© tour Ã tour une partie de l’Afrique, pire les africains se sont colonisÃ©s entre eux. Idem pour l’esclavage, on sait grÃ¢ce Ã certains historiens, que la traite existait au temps des arabes, et que certains africains participaient dÃ©jÃ au systÃ¨me. Pourquoi cette volontÃ© de culpabiliser la France ? C’est le seul ex-empire colonial Ã devoir rendre autant de comptes, avec le rÃ©sultat qu’on connait : le retrait de nos militaires, la fuite de nos investisseurs, le grand vide, la fin d’une influence. A force de faire notre auto-critique, les africains nous ont rÃ©pondu : Bah puisque vous Ãªtes si mauvais, bien partez alors!Â Â»

4) MÃ©dias, intellectuels, politiques (un chapitre est consacrÃ© Ã Jean-Luc MÃ©lenchon)… tous coupable d’avoir imposÃ© une image dÃ©formÃ©e de l’Afrique et d’avoir culpabilisÃ© la France. Quelles sont les rÃ©alitÃ©s ?

Cette Grande repentance n’est qu’une posture facile de l’entre-soi des milieux progressistes, bien souvent paresseuse qui a fait vendre des livres, des documentaires. Des historiens engagÃ©s et trÃ¨s Ã gauche, comme Pascal Blanchard ou le franco-camerounais Achile MbembÃ©, d’ailleurs trÃ¨s proche du prÃ©sident Macron, en ont fait une vÃ©ritable marque de fabrique, en en tirant un certain profit en terme mÃ©diatique, littÃ©raire, et disons-le, Ã©conomique…Â Toute cette littÃ©rature Ã charge Ã fait vendre. On ne trouve qu’eux en librairie de Paris Ã Dakar qui, au passage, sont trustÃ©s par les livres de la bien-pensance wokiste Ã©crits, publiÃ©s Ã Paris. Il y a encore peu, les journalistes franÃ§ais n’Ã©crivaient que sur la FranÃ§afrique avec toujours ce prisme critique vis-Ã -vis de ce qu’avait pu faire la France en Afrique, pendant et aprÃ¨s la colonisation. En gros, les FranÃ§ais avaient esclavagÃ©, pillÃ© les ressources naturelles, maltraitÃ©. Or notre histoire en commun est plus complexe que cela. La France a aussi participÃ© Ã bÃ¢tir l’Ã©bauche d’Ã©tats modernes, Ã travers infrastructures routiÃ¨res, l’Ã©ducation, la mÃ©decine. J’en sais quelque chose, j’ai Ã©crit et rÃ©alisÃ© un film sur une grande tante bretonne Germaine Le Goff qui en 1938 a crÃ©Ã© au SÃ©nÃ©gal la premiÃ¨re Ã©cole normale d’institutrices africaines du continent, d’oÃ¹ sortirent les Ã©lites fÃ©minines des indÃ©pendances. SÃ©kou TourÃ©, le dictateur guinÃ©en communiste et pro-soviÃ©tique, qui avait dÃ©cidÃ© de rompre avec la France dÃ¨s 1958, avait mÃªme rÃ©cupÃ©rÃ© une de ses Ã©lÃ¨ves Madame Jeanne Martin CissÃ© pour en faire la premiÃ¨re femme ministre de son pays. La France avait mÃªme formÃ© des intellectuels qui se retourneront contre elle. Y a pire comme hÃ©ritage !

Plus Ã©tonnant, et jamais mis en avant, la France a mÃªme parfois permis de protÃ©ger et de mettre en valeur les cultures et ethnies locales, comme ce fut le cas avec les anthropologues Marcel Griaule, Michel Leiris, ou Jean Rouch avec le peuple Dogon au Mali par exemple. Les Dogons qui au passage avaient leur propre cosmogonie ou religion et avaient combattu contre la propagation de l’Islam.

5) Et la diaspora africaine en France ? On vient d’assister Ã plusieurs Ã©lections au niveau local de maires issus de l’immigration africaine. Qu’en dites-vous ?

C’est la mÃªme chose Ã l’envers. Beaucoup d’africains ont quittÃ© leur pays pour fuir la misÃ¨re, la famine, les guerres, les dictatures. Ils ont Ã©tÃ© accueillis en France certes pas toujours dans des palaces, mais a priori, pas si mal, puisque beaucoup si sont implantÃ©s, y sont restÃ©s, ont fait des enfants etc. Au mieux, grÃ¢ce Ã leurs salaires, ils se sont construits des maisons au pays d’origine, et vivent des jours heureux au village Ã la fin, en touchant leur petite retraite franÃ§aise. A la limite, c’est humain. Ce qui est plus gÃªnant, c’est quand ces mÃªmes franco-africains avec tout ce passif, j’aurais mÃªme envie de dire, toute cette gÃ©nÃ©rositÃ©, en arrivent Ã critiquer ce pays d’accueil, Ã imposer leurs coutumes sans respect pour celles de ceux qui leur ont offert le gite et le couvert et parfois mÃªme le salut. Il y a une forme d’ingratitude qui me dÃ©passe. Moi quand je vivais au Mali, j’Ã©tais discret le vendredi ou jour de la priÃ¨re Ã Bamako. J’ai toujours respectÃ© les us et coutumes des pays oÃ¹ j’ai vÃ©cu. Et si le rÃ©gime ne me plaisait pas, comme ce fut le cas au Venezuela, je partais.

Je ne dis pas que c’est la majoritÃ©. Beaucoup de gens de la diaspora font leur vie tranquillement, sans Ãªtre dans l’imposture. Mais une minoritÃ© rÃ©clame sans arrÃªt, refuse les lois rÃ©publicaines, s’impose, traite les autochtones de Â« racistes Â» quand ces derniers essayent juste d’exister, de rappeler les rÃ¨gles, leur identitÃ©. C’est certes un problÃ¨me d’Ã©ducation parfois, c’est aussi une posture trÃ¨s franÃ§aise de rÃ©clamer en permanence, de braver les interdits, mais je trouve Ã§a choquant. En Afrique, les africains – qui ont une autre mentalitÃ© – sont eux-mÃªmes choquÃ©s par cette mentalitÃ©. Je ne vous parle pas des franco-africains retournÃ©s au pays, je vous parle de ceux qui n’ont jamais quittÃ© l’Afrique.Â Ils ne s’aiment pas beaucoup d’ailleurs entre eux. Combien de fois ai-je entendu dire d’amis africains de Bamako ou Niamey : Â« mais pourquoi ne vous faites-vous pas respecter dans votre pays ? Â». Ou pire, ils se moquent de nous gentiment en disant : Â« votre Ã©quipe de foot lÃ , elle est africaine ! Â». Je leur rÃ©ponds, voyez, on n’est pas si racistes en France. Imaginez une seconde que la sÃ©lection nigÃ©rienne ou malienne soit Ã 90 % blanche…Â LFI joue sur une corde populiste et sectaire qui a crÃ©Ã© un poison durablement inscrit dans les mentalitÃ©s. C’est triste, car cela a dÃ©truit le contrat social qui faisait la force de notre modÃ¨le rÃ©publicain et laÃ¯c d’assimilation. Mais aprÃ¨s tout, c’est notre faute, Ã force d’auto-culpabilitÃ©, on a acceptÃ© d’Ãªtre fouettÃ© en permanence, et on en redemande. C’est aussi cela la Grande repentance !

Vous avez eu du courage d’Ã©crire ce livre.