Avec lâ€™Ademe, Â« Plante ton slip Â»â€¦ les finances publiques et les finances locales

Lâ€™Agence de la transition Ã©cologique doit-elle changer de nom en Agence du slip ?

DÃ©cidÃ©ment, lâ€™Agence de la transition Ã©cologique (Ademe) a un goÃ»t prononcÃ© pour les dessous. Lâ€™annÃ©e derniÃ¨re, nous avions consacrÃ© une pendule au fait quâ€™elle sâ€™occupait de la frÃ©quence de lavage de nos slips et de nos soutiens-gorges. Cette annÃ©e, câ€™est la Ville de Nantes qui sâ€™est inspirÃ©e dâ€™elle pour lancer son opÃ©ration Â«Â Plante ton slipÂ Â»Â !

Pour bien comprendre cette opÃ©ration, il faut revenir une dÃ©cennie en arriÃ¨re. A la suite dâ€™une initiative dâ€™agriculteurs canadiens en 2016, lâ€™Ademe entend en 2020 avec Â«Â Plante ton slipÂ Â» sensibiliser les Ã©co-citoyens Ã ce quâ€™il se passe sous leurs piedsÂ : il sâ€™agit de mieux connaÃ®tre la vie de nos sols afin dâ€™Å“uvrer Ã leur protection. Et qui mieux que la trÃ¨s progressiste Ville de Nantes pour lancer le 22 avril une nouvelle opÃ©ration mÃ©diatique de Â«Â Plante ton slipÂ ?Â Â». Un communiquÃ© de la municipalitÃ© parle dâ€™une Â«Â expÃ©rimentation ludiqueÂ Â» afin de sensibiliser le public Ã la richesse biologique des sols (Le Figaro, 22 avril 2026).

PrÃ©cisÃ©ment, lâ€™opÃ©ration se divise de la maniÃ¨re suivanteÂ :

prendre un slip (bio de prÃ©fÃ©rence) de couleur blanche ;

lâ€™enterrer Ã plat sous terre Ã 15 cm de profondeur ;

marquer lâ€™emplacement afin de ne pas lâ€™oublier ;

patientez deux mois Ã la belle saison pour le dÃ©planter (Franceinfo, 30 janvier 2021).

RÃ©sultatÂ : plus le textile est dÃ©tÃ©riorÃ©, plus la vie du sol sâ€™avÃ¨re active grÃ¢ce aux micro-organismes.

La Â«Â cueilletteÂ Â» nantaise des slips sâ€™effectuera Ã partir du 24 juin, avant une exposition courant septembre. La Ville prÃ©cise que Â«Â le temps de restitution permettra de valoriser les rÃ©sultats de lâ€™expÃ©rimentation et de rÃ©compenser les participants engagÃ©s dans la dÃ©marcheÂ Â».

Elle nâ€™a cependant pas indiquÃ© le coÃ»t pour les finances locales (un point de dÃ©tail), pas plus que les rÃ©compenses octroyÃ©es. Mais sur ce dernier point, nous sommes en mesure de dÃ©voiler en exclusivitÃ© Ã nos lecteurs Ã©namourÃ©s les deux premiers prixÂ : une excursion outre-Manche afin de se voir dÃ©corer par le roi Charles III (de lâ€™ordre de la JarretiÃ¨re bien sÃ»r) et un voyage de rÃªve dans lâ€™atoll de Bikini.

Rappelons pour finir que lâ€™Ademe, sur la sellette il y a quelques mois alors que certains parlementaires voulaient supprimer les agences de lâ€™Etat inutiles, a, selon son site, un budget initial de plus dâ€™un milliard dâ€™euros cette annÃ©e, dont 107 millions pour son personnel, soit plus de 1.000 personnes, un poste en croissance de 23 % entre 2018 et 2024. Ca valait bien un craquage de slipÂ !