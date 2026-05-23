Baisse de 17 % des investissements étrangers en France en 2025

En 2025, selon le cabinet d’audit financier EY, l’Europe apparaît comme la région du monde la plus exposée à la chute des investissements étrangers, devant l’Amérique du Nord et l’Asie, avec une baisse de 7 %.

La France, quant à elle, conserve sa première place européenne pour la septième année consécutive, avec 852 projets en 2025, devant le Royaume-Uni (730) et l’Allemagne (548). Toutefois, l’Hexagone connaît une baisse de 17 % des investissements par rapport à 2024, une diminution plus importante que celle observée chez ses concurrents.

Plus précisément, cette diminution touche particulièrement deux secteurs : l’industrie et la R&D. Le nombre d’usines créées ou étendues en France tombe à 354, soit une baisse de 15 % par rapport à 2024, alors que les projets de centres de recherche et développement connaissent une chute encore plus importante, de 47 %.