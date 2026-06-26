« Boutès » , de Pascal Quignard

« Boutès » serait-il la suite de « Il n’y a pas de place pour la mort » ? Dans son dernier recueil, Pascal Quignard, comme Boutès, plonge sans hésitation dans le monde de la musique, « tentation qui est au-dessus de nos forces ». Le chant des Sirènes n’est autre que l’incarnation mythique de la Beauté. C’est pourquoi Ulysse, le clairvoyant, se fait ficeler à la proue de son bateau pour les écouter sans crainte d’être emporté ; Orphée, joueur de cithare, parvient à leur répondre par un contre-chant ; mais Boutès, l’Argonaute dissident, préfère sauter à l’eau pour les rejoindre. C’est l’attrait inhérent de l’homme pour l’absolu que met ici P. Quignard en exergue. Lui-même n’a-t-il pas toujours été happé par la poésie et la musique ? Comme celui qui toute sa vie nage à contre-courant pour retrouver sa source initiale, là où les saveurs du monde pénètrent l’âme, P. Quignard nous invite au « principe de l’action » : la musique n’est autre que la nostalgie de l’état antérieur. Car dans l’ontogenèse comme dans la phylogenèse, l’émotion artistique est conséquence de l’attrait vocal avant même l’appel instrumental.

Si retourner à la condition originaire c’est remonter le temps au son des souvenirs, alors l’esthète a trouvé sa raison de vivre et les Sirènes ne lui font plus peur. Livre où mythologie et poésie se réunissent pour le plus grand bonheur du lecteur.

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