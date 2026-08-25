Canada–États-Unis : le protectionnisme, ou l’art de se fâcher avec ses meilleurs alliés

Le protectionnisme consiste généralement à se tirer une balle dans le pied sur le plan économique mais permet aussi de se rendre odieux auprès de ses partenaires historiques. C’est l’exploit que réussissent en ce moment les Etats-Unis avec leurs voisins pourtant les mieux disposés jusqu’ici, les Canadiens. Ces derniers, qui n’ont presque jamais connu de querelle ou litige grave avec des Etats-Unis dont ils sont, de surcroit, très proches sur le plan culturel (langue, cuisine, etc.) depuis la naissance progressive de leur pays en 1867, ne sont plus que 20 à 31 %, selon les divers instituts de sondage, à en avoir une opinion positive (contre 54 % avant le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche).

Le président américain, qui plastronne qu’il annexera un jour le Canada, a remis une pièce dans la boite à détestation en imposant lundi soir des droits de douanes punitifs sur les produits canadiens (qui renchériront notamment l’acier importé par les industriels américains) en représailles à ceux instaurés samedi par Ottawa, lesquels ripostaient à ceux instaurés par Washington vendredi. Le Canada a annoncé mardi qu’il répliquerait mais, pour sortir de cette spirale infernale de surenchères de droits de douanes, il le fera sous forme de subventions et crédits aux industries affectées par les décisions américaines. Ce n’est donc pas le consommateur canadien qui payera, mais le contribuable… La nuance est faible, mais le gouvernement canadien pouvait difficilement rester sans rien faire.

Il reste à espérer qu’un jour on se rende compte à Washington de la stupidité d’une politique consistant à fustiger comme « profiteur » tout pays qui fait du commerce avec les Etats-Unis. Il ne faudra pas s’étonner si tout le monde cherche d’autres débouchés à l’international !