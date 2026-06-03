Des drones ukrainiens touchent le terminal pétrolier de Saint-Pétersbourg et la Russie a perdu du terrain pour le deuxième mois consécutif

En ukrainien cela s’écrit показати середній палець (montrer le doigt du milieu) ; des drones ukrainiens ont touché des sites énergétiques et militaires à Saint-Pétersbourg mercredi, le jour de l’ouverture du traditionnel Forum économique, censé être la vitrine du Kremlin. Le terminal pétrolier de Saint-Pétersbourg et la base militaire de Kronstadt, non loin de là, ont été visés par des drones ukrainiens – un défi au Kremlin ; la deuxième capitale de la Russie se trouve à 800 km de la frontière avec l’Ukraine. De surcroit, ce raid survient au moment où les difficultés sur le front de l’armée russe se confirment (on n’entend plus beaucoup les relais d’influence du Kremlin en France, stipendiés ou idiots utiles, proclamer que l’Ukraine a perdu la guerre), puisque l’Institut pour l’étude de la guerre, think-tank de référence, a révélé récemment que la Russie a perdu du terrain en mai, pour le deuxième mois consécutif, ce qui est sans précédent depuis le début de la guerre.

Quelque 20 000 invités de 130 pays doivent participer au Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF), un événement d’une durée de trois jours autrefois considéré comme étant le « Davos russe » et le principal rendez-vous organisé par la Russie pour attirer les investisseurs et les entreprises étrangères sur son sol. Le président russe Vladimir Poutine doit y prononcer un discours vendredi.

Ces frappes de Kiev, qui n’ont fait aucune victime, sont survenues au lendemain de la mort de 23 civils en Ukraine dans une salve massive de missiles et de drones russes. Ces attaques, que Kiev qualifie de « sanctions », ont contraint le principal aéroport de l’ancienne capitale impériale russe à fermer plusieurs heures dans la nuit et les vols entre Moscou et Saint-Pétersbourg restaient perturbés mercredi matin. Les premiers participants au Forum économique sont arrivés avec une épaisse fumée en arrière-plan du centre de conférence.

Le SPIEF est devenu le reflet d’un certain isolement de la Russie sur la scène internationale depuis le déclenchement du conflit à grande échelle en Ukraine en février 2022. Alors qu’avant l’invasion de l’Ukraine des chefs d’Etat et de gouvernements occidentaux s’y pressaient, les participants étrangers se limitent désormais à quelques alliés de la Russie, des pays relativement mineurs comme l’Ouzbékistan et la Tanzanie, des ministres cubains, bélarusses, des Emirats arabes unis et d’Arabie Saoudite. La figure de la sphère complotiste américaine Candace Owens et l’acteur américain russophile Steven Seagal, figurent sur la liste des intervenants au forum. Des membres du parti d’extrême droite allemand AfD font aussi partie des participants.