Éric Ciotti coupe dans les dépenses de la ville de Nice et baisse les impôts

Le nouveau maire de Nice Éric Ciotti avait promis de diminuer les dépenses de la municipalité ainsi que d’alléger les impôts locaux. Il semble tenir sa parole.

En effet, l’édile de la préfecture des Alpes Maritimes lance un plan d’économies de près de 60 millions d’euros. Les premières sont symboliques : il supprime les frais de représentation du maire ainsi que les frais de sécurité personnelle du maire : 33 700 et 240 000 € déjà économisés. Le parc automobile dédié aux élus municipaux est réduit de moitié et la gratuité du stationnement pour les élus est supprimée : plus de 500 000 € de moins sur la facture. Aussi, les frais de déplacement sont divisés par deux et les indemnités des élus sont réduites d’un quart, soit un million d’euros d’économies.

Outre les dépenses relatives aux élus, Éric Ciotti vise 5 millions d’euros d’économies en réduisant la masse salariale des agents les mieux rémunérés et les dépenses liés aux frais d’avocats, de cabinets de conseil, de réceptions ou encore de communication. Il pense également pouvoir économiser 20 millions d’euros en adoptant une meilleure gestion de la commande publique. Il a aussi annoncé la suppression des subventions municipales à trois événements sportifs majeurs se déroulant dans la métropole niçoise, à savoir l’Ultra-trail, l’Iron-man 70.3 et l’international de pétanque. Si ses détracteurs annonçaient la mort de ces événements, il semblerait pourtant que les deux premiers se tiendront malgré tout, preuve que les subventions publiques ne sont pas indispensables.

Ce plan d’économies est accompagné par une baisse des impôts locaux : Éric Ciotti a annoncé une baisse de la taxe foncière de 4,4 points de pourcentage, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères d’un point et de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires de 3,3 points. Cela représente une baisse fiscale de plus de 51 millions d’euros, pour revenir au niveau de 2023.

L’exemple de ce que met en place M. Ciotti prouve que chaque maire de grande ville peut économiser de l’argent public et baisser la fiscalité. En 2024, les dépenses des administrations publiques locales représentaient 11,3 % du PIB et 19,8 % des dépenses publiques. A l’heure où notre pays est surendetté et surfiscalisé, c’est toute la sphère publique qui doit mettre la main à la pâte.