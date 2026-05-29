Etats-Unis : croissance atone et inflation en hausse

L’économie américaine a progressé durant le premier trimestre mais moins qu’initialement annoncé, du fait d’une consommation plus faible des ménages et des investissements plus bas qu’attendu, d’après les données publiées jeudi par le département du Commerce. Selon la deuxième estimation du PIB américain au premier trimestre, la croissance atteignait 1,6%, en rythme annuel, sur les trois premiers mois de l’année, contre 2% annoncé initialement.

Autre signe d’une détérioration de la situation économique qui se payera sans doute lors des élections de mi-mandat à l’automne, l’inflation, traditionnellement un indicateur particulièrement scruté par les ménages américains, a continué de progresser en avril : l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles a progressé de 3,8 % par rapport à l’année précédente, selon un rapport publié jeudi par le Bureau of Economic Analysis (BEA). L’indice PCE dit « de base », qui exclut les produits alimentaires et énergétiques, a augmenté de 3,3 % par rapport à l’année précédente. Autre signe préoccupant : les dépenses de consommation sont en deçà du rythme de la croissance, et ne progressent que très peu concernant les biens (+0,4% sur le trimestre), n’étant portées que par les services (+1,8%). Bref, la conjoncture aux Etats-Unis n’est pas euphorique et paye la flambée des prix du carburant provoquée par les conséquences mondiales du blocage du détroit d’Ormuz que la Maison-Blanche n’avait visiblement pas prévu.