« L’économie française résiste » selon Roland Lescure : à quand la fin des mensonges ?

Lors d’un entretien accordé à BFM Business, Roland Lescure s’est voulu rassurant en expliquant que l’économie française « résiste » actuellement, alors même que l’OAT(obligations assimilables du Trésor) est en hausse, désormais autour de 3,80 %.
Pourtant, le ministre de l’Économie invite à « regarder les faits ». Mais encore faut-il que ceux-ci collent à la réalité. Car lorsqu’on se penche sur les données de l’INSEE, l’inflation repart à la hausse, à 2,2 % sur un an en avril 2026, soit la plus forte progression annuelle depuis juillet 2024. Le taux de chômage, lui, atteint désormais 8,1 %, soit son niveau le plus élevé depuis le premier trimestre 2021. On est donc très loin du discours du président Macron sur le « plein emploi » régulièrement mis en avant ces dernières années. Et pendant ce temps, la dette publique continue de s’accumuler : 115,6 % du PIB au quatrième trimestre 2025.
Malgré cela, Roland Lescure affirme qu’il n’y aurait « ni récession, ni stagflation en France ». Pour rappel, une stagflation est « une situation dans laquelle l’économie souffre simultanément d’une forte inflation et d’une croissance faible, voire nulle ». Certes, l’inflation n’est pas encore à un niveau suffisamment élevé pour parler de stagflation au sens strict. La situation économique actuelle en France présente néanmoins plusieurs de ses caractéristiques, puisqu’au premier trimestre 2026, la croissance économique s’établit à 0,0 %. Cela ressemble davantage à une économie qui patine qu’à une économie qui « résiste ».
Le ministre de l’Économie ajoute également que la résistance de l’économie française s’expliquerait notamment par les « stabilisateurs automatiques », en particulier la hausse du SMIC, qui viendrait soutenir la consommation.
Cette vision mérite d’être largement nuancée. Même avant cette nouvelle revalorisation, le SMIC a déjà progressé plus rapidement que le salaire médian sur les dix dernières années. Résultat : la revalorisation automatique du minimum légal tend surtout à rapprocher la base de la distribution salariale des salaires médians, sans pour autant enrichir l’ensemble des salariés.
Par ailleurs, le nombre de salariés rémunérés au SMIC a augmenté, ce qui traduit moins une dynamique globale d’enrichissement qu’une compression progressive de la structure salariale. Dans ce contexte, l’idée selon laquelle chaque hausse du SMIC se traduirait mécaniquement par une amélioration du pouvoir d’achat et de la consommation globale apparaît très simplificatrice. À très court terme, certaines catégories peuvent effectivement y gagner. Mais à l’échelle macroéconomique, l’effet est loin d’être aussi évident.
Cet entretien donne surtout le sentiment d’un discours qui cherche à minimiser les signaux d’alerte. Pour les plus anxieux d’entre nous, cette stratégie peut sembler « rassurante ». Mais le plus important ici est de connaître la réalité des chiffres, qui est loin d’être positive.
6 réponses
ce tocard nous prends pour des imbeciles , alors qu il se gave avec le carburant
il veut nous embrouiller avec le prix du baril de brut
100 dollars US = 86 € et je ne parle pas du marchand de tapis lecornu
quelle fine equipe voleur et menteur !!!
Rassurer et protéger semblent être les maîtres mots de nos gouvernants. Bien au contraire, ces termes infantilisants m’inquiètent car ils semblent surtout montrer de leur part une incapacité soit à voir la réalité soit à l’accepter, et de toutes façons à y faire face en prenant des mesures appropriées.
Objectif du gouvernement actuel : tenir jusqu’aux prochaines élections, qu’importe le désastre dont héritera le prochain président. Méthode pour résister : enfumage, mensonge, et autres outils de désinformation, de propagande et de confusion des citoyens, le tout assaisonné de propositions pieuses, utopiques, irréalisables ou simplement loufoques, comme la consigne des bouteilles.
Mesurer la croissance économique sans tenir compte de l’évolution de la dette est un leurre. La croissance en valeur doit être diminuée de l’augmentation de la dette pour avoir une vraie vision de la « croissance ». Croître à crédit n’est qu’une illusion !
Depuis le temps que l’état vit sous perfusion de crédit, de fiscalité débridée et d’esclavage moderne ils ont intégré ces paramètres comme logiques.
Il devrait regarder sous le tapis !
La méthode Coué. Elle fonctionnerait à court terme. Elle pourrait fonctionner jusqu’aux prochaines élections.
Il s’agit d’encourager les quelques optimistes qui auraient encore la volonté d’entreprendre et d’éviter aux autres de sombrer dans la sinistrose.