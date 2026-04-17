Explosion des faillites en FranceÂ : Ã  qui la fauteÂ ?

Dâ€™aprÃ¨s une Ã©tude du cabinet AltarÃ¨s publiÃ©e mardi 14 avril, le premier trimestre a vu prÃ¨s de 19 000 entreprises faire faillite. Cela porte le nombre de dÃ©faillances dâ€™entreprises Ã 71 100 sur une annÃ©e glissante, pour une hausse de 6,4%. Câ€™est un record historique.

Lâ€™Ã©pÃ©e de DamoclÃ¨s pend ainsi au-dessus de plus de 75 000 emplois, lÃ oÃ¹ le pire de la crise Ã©conomique de 2008 nâ€™en avait menacÃ© que 73 000 au premier trimestre 2009.

Il sâ€™agit Ã plus des deux tiers de liquidations judiciaires directes (procÃ©dure qui concerne une sociÃ©tÃ© en Ã©tat de cessation des paiements et dont le rÃ©tablissement est manifestement impossible), qui nâ€™augmentent toutefois que de 3,6%. Si les redressements judiciaires (procÃ©dure collective visant Ã sauver l’activitÃ© d’une entreprise) reprÃ©sentent moins du tiers, ils bondissent de 13,6 %. Les procÃ©dures de sauvegarde (en augmentation de 2,7%) demeurent pour leur part marginales. Lâ€™essentiel de la hausse est donc dÃ» Ã lâ€™envolÃ©e des redressements judiciaires, qui correspondent Ã une aggravation des difficultÃ©s, mais aussi Ã la volontÃ© plus frÃ©quente dâ€™essayer le dernier recours pour sauver lâ€™entreprise.

Depuis le dÃ©but de lâ€™annÃ©e, Â«Â plus de 300 chefs dâ€™entreprise se sont prÃ©sentÃ©s chaque jour ouvrÃ© devant le tribunal afin de demander lâ€™ouverture dâ€™une procÃ©dure de redressement ou de sauvegarde, ou, parfois Ã bout de ressources financiÃ¨res et morales, dâ€™envisager une liquidation judiciaireÂ Â», dâ€™aprÃ¨s Thierry Millon, directeur des Ã©tudes dâ€™AltarÃ¨s.

Les trois quarts des procÃ©dures concernent les microentreprises (moins de 3 salariÃ©s), dont les faillites sont en hausse de 11,2% de mÃªme que celles des PME de 20 Ã 99 salariÃ©s, de 12,1%. Les autres catÃ©gories voient leur nombre de dÃ©faillances diminuer.

A qui la fauteÂ ? Lâ€™explication est toujours multifactorielle bien sÃ»r, et les responsabilitÃ©s individuelles comme les contextes sectoriels ne sont pas Ã nÃ©gliger. Mais comment croire quâ€™aprÃ¨s la dissolution de 2024 ouvrant une pÃ©riode marquÃ©e par lâ€™incertitude, la dÃ©sastreuse sÃ©quence du budget 2026 augmentant encore les impÃ´ts dans le pays champion du monde des prÃ©lÃ¨vements obligatoires, oÃ¹ les marges des entreprises sont les plus faibles – comment croire, donc, quâ€™Ã la faveur dâ€™une envolÃ©e des prix du pÃ©trole, ce nouveau record de faillites dâ€™entreprises ne soit quâ€™une coÃ¯ncidenceÂ ?