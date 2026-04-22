Faire financer le conseil conjugal par lâ€™Ã‰tat ! Et puis quoi encore ?

Lâ€™Ã©conomiste Marc de Basquiat et le sociologue Julien Damon viennent de produire une Ã©tude pour lâ€™association Familya cherchant Ã Ã©valuer le coÃ»t des sÃ©parations pour les finances publiques.

Ils prennent en compte dâ€™un cÃ´tÃ© les prestations sociales (prestations familiales, RSA, prime d’activitÃ©, allocations logement,Â etc.) qui gÃ©nÃ©ralement augmentent aprÃ¨s une sÃ©paration pour compenser la baisse des niveaux de vie consÃ©cutive, et de lâ€™autre lâ€™impÃ´t sur le revenu. Son rendement peut augmenter quand le passage dâ€™un mÃ©nage Ã deux mÃ©nages fait disparaÃ®tre le quotient conjugal, ou diminuer lorsque la dÃ©duction des pensions alimentaires versÃ©es allÃ¨ge notablement lâ€™impÃ´t du plus gros contribuable.

Les deux auteurs estiment quâ€™une sÃ©paration (divorce, rupture de Pacs et dâ€™union libre) coÃ»te, en moyenne â€“ avec des diffÃ©rences Ã©videmment trÃ¨s grandes selon les situations â€“ 4200Â â‚¬ aux finances publiques.

Avec 425.000 sÃ©parations annuelles, le coÃ»t est donc de 1,8 milliard dâ€™euros (Mdâ‚¬) de dÃ©penses additionnelles pour la collectivitÃ©. Une sÃ©paration durant en moyenne six ans, le coÃ»t total de toutes les sÃ©parations approche annuellement les 11Â Mdâ‚¬. Câ€™est, en gros, chaque annÃ©e, Â«Â le prix estimÃ© du prochain porte-avionsÂ Â», Ã©crivent Damon et Basquiat. Câ€™est aussi une somme Ã©gale Â«Â aux dÃ©penses annuelles totales de prime dâ€™activitÃ©Â Â».

Câ€™est Ã©videmment Ã©norme. Pour autant, il ne sâ€™agit pas de proposer lâ€™interdiction pure et simple des sÃ©parations. Les auteurs prÃ©fÃ¨rent les prÃ©venir. Ils suggÃ¨rent que lâ€™Ã‰tat aide les plus modestes Ã financer des prestations de conseil conjugal. Selon eux, il est temps que les politiques familiales Â«Â se prÃ©occupent aussi de conjugalitÃ©Â Â».

Marc de Basquiat est un promoteur zÃ©lÃ© du revenu universel dont on sait maintenant, expÃ©riences Ã lâ€™appui, quâ€™il appauvrit ses bÃ©nÃ©ficiaires. Quant Ã Julien Damon, il a proposÃ© rÃ©cemment â€“ sans que nous sachions sâ€™il sâ€™agissait dâ€™humour ou pas â€“ que lâ€™Ã‰tat finance des abonnements aux sites de rencontres pour relancer la natalitÃ©Â ! Leur proposition de subventionner le conseil conjugal est du mÃªme acabit. Il sâ€™agit de faire en sorte que lâ€™Ã‰tat sâ€™immisce dans les moindres interstices de la vie privÃ©e.

On se demande dâ€™ailleurs pourquoi la proposition de Damon sur les sites de rencontres nâ€™est pas plus intrusive encore. Pourquoi ne pas financer le conseil conjugal ou les services dâ€™une cartomancienne dÃ¨s la rencontre de deux individus, pour sâ€™assurer que le couple est en parfaite harmonie et ne finira pas par se sÃ©parerÂ ?

En ce qui nous concerne, nous prÃ©fÃ©rons baisser les dÃ©penses sociales avec une allocation sociale unique.