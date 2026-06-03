Festival de déclarations stupides à la gauche de la gauche

La gauche de la gauche ferait-elle un concours de la déclaration la plus inepte ? Dans ce cas, les candidats vont être difficiles à départager…

Nous sommes à moins d’une année de l’élection présidentielle et il semble que les candidats, déclarés ou potentiels, et leurs soutiens multiplient à dessein les déclarations les plus délirantes. Quant à savoir si celles-ci sont volontaires ou involontaires, il appartiendra à chacun d’en juger.

A tout seigneur, tout honneur : Mathilde Panot ne pouvait que se distinguer. Le 25 mai, sur la chaîne média de La France Insoumise, elle a eu la bonne idée de prétendre : « la France blanche et chrétienne n’existe pas et n’a jamais existé ». Nous ne doutons pas du fait que ces paroles s’inscrivaient dans la stratégie cousue de fil blanc de « la France nouvelle » chère à son patron. Le pire n’est peut-être pas que ces paroles aient été prononcées, mais qu’il y ait des gogos pour les boire. Pour rappel, la France n’est pas un vieux pays d’immigration, contrairement aux lieux communs d’une certaine presse. Il n’y avait d’ailleurs en France qu’environ 1 % d’étrangers au milieu du XIXe siècle et il y avait en France métropolitaine (nous écartons évidemment l’Algérie française) à peine 10.000 musulmans à la veille de la Première Guerre mondiale.

La verte-rouge Marine Tondelier ne pouvait être en reste. Le 26 mai, elle a soutenu la création d’une « Assemblée nationale des enfants » réservée aux moins de 15 ans afin que leur voix soit représentée (comme si elle ne l’était pas déjà par leurs parents !), l’abaissement du droit de vote à 16 ans (comme dans certains régimes démocratiques et… à Cuba) et l’instauration d’un « ticket climat » national pour les transports.

De son côté, sa concurrente, l’inénarrable Sandrine Rousseau (Libération), a confirmé une ligne « profondément antilibérale, redistributive et non productiviste », car « l’écologie n’est pas compatible avec un système capitaliste libéral ». Nonobstant, il est étrange que la députée Ecologiste ne se soit pas interrogée sur les méfaits des régimes anticapitalistes sur l’environnement (sans parler des êtres humains…), pas plus qu’elle n’ait sérieusement réfléchi aux conséquences dramatiques de l’instauration d’un système de nature primitiviste.

La campagne électorale pour 2027 s’annonce décidément comme un grand cru…