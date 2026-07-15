Forêts : les députés s’unissent pour limiter encore plus la liberté des propriétaires

Au prétexte d’adapter les forêts au changement climatique, une proposition de loi dite trans-partisane entend accroître le poids des politiques publiques.

L’État s’intéresse beaucoup aux forêts. Les plans nationaux et territoriaux s’enchaînent depuis le début des années 2010, mais, manifestement, certains de nos députés estiment que les politiques publiques actuelles sont insuffisantes. C’est ce qui explique l’enchaînement des propositions de loi.

A preuve, la proposition (n° 1880, 21 novembre 2023) de Catherine Couturier, députée LFI, « relative à l’adaptation de la politique forestière et des milieux forestiers face au changement climatique », puis la proposition (n° 366, 15 octobre 2024) de Sophie Panonacle, députée EPR, « portant modification de la politique forestière pour répondre aux enjeux d’adaptation des forêts au changement climatique ». Aussi étonnant que cela puisse paraître, les députés ont réussi à fusionner les deux propositions de loi en une nouvelle proposition trans-partisane déposée il y a quelques jours par Hendrik Davi, député Ecologiste, anciennement LFI, sous le même titre que celle enregistrée il y a deux ans.

La nouvelle proposition, entre autres mesures, institue un « fonds national d’adaptation des forêts au risque d’incendie » ; encadre les coupes rases et crée un « observatoire des coupes rases au sein de l’Observatoire des forêts françaises » ; encadre les modalités de récolte en interdisant notamment le dessouchage ; accroît les effectifs de l’Office national des forêts et du Centre national de la propriété forestière à hauteur de 1.300 postes dans les quatre prochaines années. Planification, bureaucratie, création de machins, augmentation des fonctionnaires, cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose dans notre pays ?

Mais le pire provient de l’article 10 qui « vise à remédier au morcellement de la propriété foncière en étendant le droit de préemption des communes et de l’État aux parcelles dépourvues d’un document de gestion durable agréé ». Il entérine, mais avec un exposé des motifs autrement lénifiant, des dispositions qui se trouvaient dans les propositions de loi de 2023 et 2024. Tout particulièrement, la proposition Panonacle n’hésitait pas à regretter en fait que les bois et forêts « relèvent fondamentalement de la liberté des propriétaires » et elle en tirait pour conséquence que la loi devait « s’efforcer de faire prendre conscience (sic) aux propriétaires privés que le changement climatique leur impose de réagir et de veiller à la protection et à l’exploitation raisonnée de leur parcelle ». Elle ajoutait de manière condescendante que le monde forestier avait « besoin d’orientations face au changement climatique ».

Rappelons, selon les derniers chiffres de l’Observatoire des forêts françaises, que la forêt privée recouvre 75 % du couvert forestier en France -l’un des taux les plus élevés d’Europe-, avec 13 millions d’hectares détenus par 3,3 millions de personnes. Que ne laissent-ils la place à une puissance publique qui sait si bien gérer ses terres et empêcher les feux de forêt ?