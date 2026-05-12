Le nombre de défaillances d’entreprises a augmenté de 5% en mars sur un an, à 69.938 sur douze mois, et concerne la plupart des secteurs d’activité, a indiqué la Banque de France dans un rapport publié lundi. Après janvier et février, il s’agit de la troisième augmentation d’affilée des défaillances d’entreprises, alors que le taux ralentissait auparavant depuis début 2023. Ces chiffres confirment la morosité du climat des affaires en France, où il est vrai le poids des taxes, les plus élevées du monde en proportion du revenu national, ainsi que des règlementations (une dizaine de codes de 4.000 pages chacun) n’incite pas à prendre des risques.

Cette légère hausse des défaillances en mars affecte des entreprises de tous les secteurs et toutes les tailles, détaille la Banque de France. Cette situation s’explique notamment « par une conjoncture dégradée », peut-on lire.

Sur le plan sectoriel, la plupart des branches sont affectées. C’est notamment le cas de l’enseignement, de la santé, de l’action sociale et de service aux ménages, où les défaillances d’entreprises progressent de 15,4% (7.032 entreprises), mais aussi du transport et de l’entreposage (+9,6%, 3.294 entreprises). Dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche, les faillites d’entreprises ont progressé de 16% sur un an en mars et de 8,6% dans le secteur du conseil aux entreprises.

Les défaillances d’entreprises progressent moins nettement dans le secteur de l’information et de la communication (+2,9% et 2.121 défaillances), de même que pour les activités financières et d’assurance (+2,2% et 1.691 entreprises) ou les activités immobilières (+0,9% et 2.561 entreprises). Le seul secteur où les défaillances d’entreprises ont reculé sur un en mars est le secteur de la construction, qui il est vrai avait été très durement affecté les années précédentes.