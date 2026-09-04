Gérard Bramoullé, Libéral de cœur et de raison.

C’est une belle initiative fort bienvenue que JY.Naudet et le doyen J.P. Centi ont prise afin de rendre hommage à Gérard Bramoullé disparu en décembre 2023. Un livre d’amitié pour celui qui fit un éminent savant , un gestionnaire de grande classe, un homme aux convictions inébranlables, un ami incomparable. Un savant : thésard du professeur Henri Guitton, agrégé du supérieur à son premier concours en 1973 , doyen à 28 ans , auteur d’innombrables ouvrages et articles dont deux Précis Dalloz . Un gestionnaire de grande classe : grand argentier de la ville d’Aix- en – Provence pendant près de 30 ans il tint les promesses d’une fiscalité qui n’a pas bougé pendant l’intégralité de ses fonctions érigeant la ville en exemple pour la France entière. Un homme de conviction : il était un libéral complet , total , intégral . Toute sa pensée, ses actions, ses attitudes, ses prises de position étaient dictées à l’aune de la conformité avec la liberté et les commandements du libéralisme. Un ami inoubliable : c’est une chose bien rare et fort précieuse qu’un être comme touché à jamais par la grâce , refusant la bassesse, optimiste, créatif , élégant, fidèle. Gérard Bramoullé était tout cela sans aucune exagération, encore moins flagornerie. C’est à un être réellement d’exception que les initiateurs de l’ouvrage ont rendu vie . L’ouvrage gros de 300 pages est adossé sur les six thématiques qui ont irrigué l’œuvre considérable du défunt récipiendaire soit la méthodologie économique et des sciences humaines, l’éthique du libéralisme, la croissance et le progrès, les solutions propres à sauver l’environnement, les questions monétaires, les libertés communales et la fiscalité locale . Des témoignages , souvent émouvants , complètent un ensemble qui aurait plu à Gérard par la qualité formelle et la profondeur de nombre de papiers.

Souvent les ouvrages collectifs souffrent d’hétérogénéité . Ce qui frappe , hic et nunc , c’est l’homogénéité comme si le talent de Gérard Bramoullé avait inspiré les auteurs au nombre de 35 venant de France , de Belgique, du Maroc , d’Italie , du Canada , des États – Unis . Un très bel ouvrage à acheter et offrir à tous ceux qui ont connu, donc aimé Gérard , mais aussi, encore, et surtout aux innombrables adeptes des quatre cavaliers du libéralisme : la liberté qui féconde et stimule , la responsabilité qui assume et oblige , la propriété qui attribue et légitime , la dignité qui embellit et esthétise . Chez Gérard Bramoullé enseigner, convaincre , débattre était son solfège . La liberté toujours et partout sa partition . La philosophie libérale son livret . Merci aux promoteurs de ce magnifique livre JY Naudet et le doyen J.P. Centi d’avoir restitué à Gérard Bramoullé sa place. Sa place c’était tout à la fois la première et toujours celle de l’honneur car il existe encore des chevaliers à l’ère de l’arasement et de guillotiner ce qui dépasse . Gérard Bramoullé était un chevalier , un esprit libre , un aristocrate de la pensée , un preux de l’action.

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