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jeudi 17 septembre 2026

Il existe plus de 540 primes et indemnités différentes dans la fonction publique d’État !

Temps de lecture : < 1 minute

Ce nombre incroyable est pourtant en baisse depuis quelques années : en 2018, il était de 650. L’État peut donc affirmer qu’il simplifie et rationalise le système indemnitaire de ses agents.

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