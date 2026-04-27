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mardi 28 avril 2026

ImpÃ´t sur la mort: le diagnostic Ã  cÃ´tÃ© de la plaque de la socialiste ChloÃ© Ridel

Temps de lecture : 2 minutes

Les droits de succession, impÃ´t sur la mort basÃ© sur l’envie et la jalousie, ne cesseront jamais dâ€™Ãªtre dÃ©fendus par les socialistes.

Dans un tweet sur X, ChloÃ© Ridel, dÃ©putÃ©e europÃ©enne, sâ€™inquiÃ¨te de lâ€™importance que prend lâ€™hÃ©ritage dans la constitution du patrimoine : il reprÃ©sente en effet 60 % du patrimoine total, contre 35 % au dÃ©but des annÃ©es 1970. Â« Nous ne laisserons pas la France glisser vers une sociÃ©tÃ© d’hÃ©ritiers ; Ã§a nâ€™est ni juste, ni bon pour lâ€™Ã©conomie Â».

Mme Ridel prend le problÃ¨me Ã  l’envers. Le problÃ¨me n’est pas la part croissante de l’hÃ©ritage dans le patrimoine total, mais le poids de la fiscalitÃ© qui appauvrit tout le monde, tout en favorisant une sociÃ©tÃ© d’hÃ©ritiers (puisqu’il n’est plus aussi facile de s’enrichir par le travail quâ€™auparavant). Le taux de prÃ©lÃ¨vements obligatoires est, en lâ€™occurrence, passÃ© de 34 % du PIB en 1970 Ã  prÃ¨s de 45,3 % aujourd’hui. Ce taux est supÃ©rieur de 4,4 points avec la moyenne de la zone euro et de l’Allemagne (40,9 % du PIB). Dans un contexte oÃ¹ lâ€™Ã‰tat dÃ©sincite le travail et lâ€™Ã©pargne, lâ€™hÃ©ritage prend mÃ©caniquement une place plus importante – non parce quâ€™il explose, mais parce que le reste recule.

Lâ€™impÃ´t sur la mort est dâ€™autant plus injuste que le dÃ©funt, lui, sâ€™est dÃ©jÃ  acquittÃ© de nombreux impÃ´ts pendant sa vie (impÃ´t sur le revenu, taxe fonciÃ¨re, IFI, droits dâ€™acquisition, etc.). Mais il faudrait peut-Ãªtre que ce quâ€™il laisse Ã  ses enfants soit encore ponctionnÃ© par lâ€™Ã‰tat ? Ce nâ€™est pas comme si la France ne battait pas un record en la matiÃ¨re : en pourcentage du PIB, la part des impÃ´ts sur les successions et les donations Ã©tait la plus Ã©levÃ©e de l’OCDE en 2021 (0,74 %), loin devant l’Allemagne, les Pays-Bas ou encore le Royaume-Uni. Ce nâ€™est pas non plus comme si lâ€™impÃ´t sur la mort nâ€™Ã©tait pas dÃ©testÃ© des FranÃ§ais : 82 % le jugent illÃ©gitime.

Pour rÃ©tablir un peu de justice fiscale, Mme Ridel devrait plutÃ´t dÃ©fendre la propriÃ©tÃ© et plaider pour la suppression de lâ€™impÃ´t sur la mort, comme lâ€™ont fait la SuÃ¨de, lâ€™Autriche, la NorvÃ¨ge ou encore la RÃ©publique tchÃ¨que depuis longtemps.

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4 rÃ©ponses

  1. Cet impÃ´t est un scandale de plus au palmarÃ¨s de la gauche, mais les Ã©lecteurs sont fautifs s’ils votent pour ces gens lÃ 

    RÃ©pondre

  2. Qu’elle s’inquiÃ¨te de Ã§a, allez, pourquoi pas si elle n’a rien d’autre Ã  faire de ses journÃ©es. Mais est-elle seulement qualifiÃ©e pour communiquer lÃ -dessus, et surtout, comme d’autres rue du Faubourg St-HonorÃ©, par l’intermÃ©diaire de X ?

    RÃ©pondre

  3. C’est le droit de disposer du fruit de son travail et de sa propriÃ©tÃ© qui les obsÃ¨de, incapables de crÃ©er ils vomissent leur frustration en justifiant la spoliation.
    -Les impÃ´ts sur le revenu.
    -La TVA.
    -L’IFI.
    -L’impÃ´t sur les plus values.
    -L’impÃ´t sur la succession.
    -L’impÃ´t sur les donations.
    – etc.
    MalgrÃ© la puanteur de gauche qui envahit tout il reste encore des Ãªtres qui se dÃ©mÃ¨nent pour crÃ©er de la richesse… pour combien de temps?

    RÃ©pondre

  4. Il est reconnu que la gauche veut appauvrir le peuple pour avoiner les basses classes mais elle est tout Ã  fait Ã  cÃ´tÃ© de la plaque car ce n’est pas en pratiquant ce systÃ¨me qu’elle va relever la France, bien au contraire …

    RÃ©pondre

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